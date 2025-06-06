俄證實雙普通話 普廷將報復烏克蘭

烏克蘭1日對俄羅斯境內4座空軍基地發動無人機攻擊，聲稱摧毀包括戰略轟炸機在內的41架俄國軍機，俄國總統普廷揚言將予以報復。美國官員評估，烏克蘭的「蜘蛛網行動」擊中20架俄國戰機，其中約10架被毀。圖為美國馬薩爾科技公司拍攝的衛星影像，顯示俄國北極地區莫曼斯克州奧列尼亞空軍基地的1架俄國Tu-22轟炸機，遭到攻擊前後的對比。（法新社）

2025/06/06 05:30

雙方形容通話正面且頗具成效

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普四日與俄羅斯總統普廷進行七十五分鐘通話，川普透露，普廷「非常強硬地」表明，俄方將對烏克蘭近日以大規模無人機空襲俄軍機場的行動「予以回應」。儘管雙方形容此次通話「正面且頗具成效」，但川普坦言「不會立即帶來和平」。克里姆林宮五日證實了通話內容，並強調將由俄軍決定「何時與如何反制」，使持續三年的烏俄戰事緊張局勢有再度升溫的可能。

川普坦言「不會立即帶來和平」

這是川普自五月十九日以來首度與普廷通話，也是他首次對烏克蘭大膽攻擊俄國的行動表態。他在社群媒體發文表示，與普廷的長時間通話「是場良好對話，但不會立即帶來和平」。

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普廷外交事務顧問烏沙科夫在簡報會上透露，兩位領袖都認為此次通話「正面且頗具成效」，川普向普廷表示，美方並未事先得知烏國的無人機攻擊計畫。此外，雙方也討論了伊朗核計畫問題。克宮指出，川普與普廷在通話中並未約定會面時間，但「有共識認為會談是必要的」。

克宮發言人佩斯科夫五日確認，俄方將在軍方認為適當的時機決定回應方式。他說，俄羅斯今後將把基輔政權已具備恐怖主義政權的所有特徵這一事實納入考慮之中。

澤倫斯基籲普廷直接談判

針對美俄領袖通話，烏克蘭總統澤倫斯基回應說，過往的談判都未帶來可靠的和平，呼籲對俄羅斯施加更多壓力。他當日稍早已拒絕俄方提出的停火條件，稱其有如「最後通牒」，並再次呼籲與普廷直接談判來打破僵局。

雖然烏克蘭安全局（SBU）宣稱，他們摧毀或重創多達四十一架俄軍各型戰機，包括可搭載核武的Tu-95、Tu-160長程戰略轟炸機以及A-50空中預警機等高價值目標，但兩名美國官員向「路透」透露，根據美方衛星偵察與情報評估，烏軍此次空襲實際摧毀的俄國戰機約為十架，另有約廿架受損，此數字約為烏克蘭官方宣稱的一半。即使如此，華府仍認為該行動具「高度戰略意義」，也警告此舉可能驅使莫斯科在由美國斡旋的和平談判中採取更為強硬立場。

川普的烏克蘭特使凱洛格警告，攻擊俄核三位一體（陸基、空基、海基核武）的空中力量，已使局勢升級風險「急劇上升」。

另一方面，北韓領導人金正恩四日會見俄國安全會議秘書紹伊古時，矢言將「無條件支持」俄國在烏克蘭的戰爭，並表達對俄國必勝的期待和信念。雙方同意「持續動態擴展」雙邊關係。

良十四世與普廷首度通話

教宗良十四世四日與普廷首度通話，討論烏俄戰爭和人道主義情勢。教宗呼籲俄國採取有利和平的姿態，強調對話重要性。普廷則感謝教宗願為解決衝突貢獻，但同時指責烏克蘭加劇衝突。

由烏克蘭逾五十個盟國組成的「烏克蘭國防聯絡小組」四日在基輔召開會議，烏國國防部長烏梅洛夫會後表示，西方盟國願意全額資助烏克蘭軍工企業在盟國境內的生產，但未說明金額。澤倫斯基先前曾要求盟國提供三百億美元彌補國防製造能力缺口。

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