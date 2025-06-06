美禁穆令升級 12國禁入7國設限

美國總統川普簽署新的旅行禁令，禁止葉門、阿富汗等12個國家的國民入境，並對古巴等7國旅客實施部分旅禁。圖為川普第一任期的2017年3月，示威者在白宮附近抗議川普對6個穆斯林國家實施旅行禁令。（法新社檔案照）

2025/06/06 05:30

以免於外國恐怖份子等安全威脅為由 被批歧視

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四日以保護國家免於外國恐怖份子與其他安全威脅為由，簽署公告禁止十二國公民赴美與部分限制另外七國公民赴美，為其自今年初重返白宮後遣返拉美移民與驅逐或阻撓國際學生等打擊移民行動的一環，堪稱其首度執政時「禁穆令」的升級版。

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根據公告，阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門十二國，因在篩選、審查上存有缺陷與被判定對美國構成極高風險，因此全面限制其公民入境美國；此外，蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉七國則視為對美國構成高度風險，因此部分限制其公民赴美。此公告將於美東時間九日凌晨零時一分（台灣時間同日中午十二時一分）生效。

永久居民與2028奧運選手等不受限

不過，上述十九國中的合法美國永久居民、已持有合法與特定移民或非移民簽證者，與運動員，不受此限，意即欲赴美參加二○二六世界盃足球賽（美加墨共同舉辦）與二○二八年洛杉磯奧運的上述十九國選手，不會受到影響。

川普在宣布此公告的影片中表示，科羅拉多州日前發生的恐怖攻擊，凸顯未經妥善審查就入境的外籍人士會對美國構成極端危險，「我們不會讓想傷害我們的人進入我們的國家」。一群挺以色列人士一日在科州波爾德市遊行時遭人投擲類似自製汽油彈的物品，嫌犯是非法入境的埃及人，但埃及並未被列入旅行禁令。

川普還把十九國禁令與他首度執政時透過行政命令禁止七個以穆斯林為主的國家入境美國的「禁穆令」相提並論，稱當年的「禁穆令」成功讓美國免於遭受歐洲恐攻之苦，「我們不會讓發生在歐洲的事在美國上演…我們不能對任何無法安全與可靠地篩選審查的國家大開移民之門」。二○一七年的「禁穆令」是針對敘利亞、利比亞、蘇丹、索馬利亞、葉門、伊拉克、伊朗七國，除敘利亞與伊拉克外的另外五國亦名列四日的新禁令。

新版旅行禁令 也將面臨司法挑戰

美國民主黨譴責川普的禁令背叛美國價值，不僅不會讓美國更安全，還會進一步孤立美國在全球舞台上的地位。國際特赦組織美國分部則批評新版旅行禁令「歧視」、「種族主義」與「徹底殘忍」，此等基於國籍的禁令只會散播假訊息與仇恨。一如當年的七國禁穆令與川普的諸多極端措施，預料也將面臨司法挑戰。

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