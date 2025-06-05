國防部新人事案 抗中大將約翰．盧任印太助理部長

美國國防部已提名韓裔的前國會幕僚約翰．盧（John Noh），出任負責印太安全事務的助理國防部長。（取自美國國防部官網）

2025/06/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部已提名韓裔的前國會幕僚約翰．盧（John Noh），出任負責印太安全事務的助理部長，一旦獲得確認，他將成為五角大廈主管印太事務的最高官員。

綜合日本和南韓媒體報導，國防部二日向國會提交的人事名單中，同時包括韋勒茲─葛林（Alexander Velez-Green）出任主管政策的副次長，他曾擔任密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）的國家安全顧問。霍利的另一名前助理達默（Austin Dahmer），也獲提名出任主管戰略、計畫與能力的助理部長。

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前述三人都與現任國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）關係密切，一致認為中國是當前的最主要戰略對手。他們將共同負責在八月卅一日前提交新版五角大廈行動藍圖「國家國防戰略」（NDS）。

盧目前已實際執行印太安全事務助理部長職務，並隨同國防部長赫格塞斯兩度出訪亞洲。今年四月，盧在眾議院軍事委員會上作證時指出，武裝台灣和台灣的防禦能力，對保衛台灣、強化美國部署及重新建立嚇阻力極為重要，並重申「台灣的未來對美國利益至關重要」，因此美國必須優先推動強化對抗中國在印太區域侵略行為的嚇阻力量。

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