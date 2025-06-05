馬斯克轟川普稅改法案「可憎」 黨內也不挺

美國總統川普（右）力推的「大而美」法案，不僅在共和黨內部引發保守派反彈，科技巨頭馬斯克（左）也公開痛斥其為「令人作嘔」、「充滿酬庸」的可憎之物，兩人緊張關係浮出檯面。（路透檔案照）

2025/06/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普正強力施壓參議院，要求其標誌性的「大而美」稅改與預算案，能在七月四日國慶日前送抵白宮簽署；然而，此案不僅在共和黨內部引發保守派日益加劇的反彈，科技巨頭馬斯克也公開痛斥其為「令人作嘔」、「充滿酬庸」的可憎之物，直指龐大支出將嚴重擴大赤字，共和黨參議員強森隨後更力挺馬斯克，使立法前景波折不斷。

參議員強森：馬斯克說的是實話

川普正全力推動稅改案，除會見參院多數黨領袖圖恩外，還逐一致電參議員施壓，要求加速行動。他更在社群平台將法案形容為「歷史性機遇」，明確下達七月四日為立法最後期限。但馬斯克對此不以為然，他在社群平台Ｘ上發文，痛斥這項稅改與支出法案「令人作嘔」、「荒唐至極」，指責國會通過的法案充斥「豬肉條款（意指酬庸預算）」，並表示：「對那些投下贊成票的議員感到羞恥：你們知道自己錯了。你們知道的。」

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這項法案已於眾議院以一票之差驚險通過，預計十年間將減少約四兆美元聯邦收入，即便對醫療補助（Medicaid）與糧食券等社福支出做出數千億美元削減，仍可能造成二．五兆美元的預算赤字。法案同時將逐步終止拜登時代對電動車與潔淨能源的稅務抵免，引發特斯拉與新能源業者不滿。

馬斯克指出，他日前辭去領導聯邦政府削減開支的「效率效率部」（DOGE）職務，但這項法案「完全抹殺我們的努力成果」，且令他個人與團隊承受「巨大的代價與風險」。在此之前，馬斯克也公開反對川普對進口商品加徵關稅的政策。

白宮新聞秘書李威特回應表示：「總統早就知道馬斯克反對這項法案，但這無損他對這份『美麗法案』的堅定支持。」眾院議長強生也反駁馬斯克，他向記者表示，「我的朋友馬斯克大錯特錯」。

儘管白宮與財政部長貝森特強調法案內容「美麗且完整」，但共和黨內部的保守派如猶他州參議員麥克．李已開始表達憂慮。而威斯康辛州參議員強森更明確表示支持馬斯克立場。強森說：「馬斯克說的是實話。」

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