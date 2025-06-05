中國科學家走私毒真菌到美國 FBI起訴：潛在農業恐攻武器

美國司法部指控劉尊勇和簡雲清（均為譯音）等2名中國科學家，涉嫌將有毒真菌「禾穀鐮孢菌」走私到美國，這種有毒真菌可感染農作物、牲口和人類，被視為「潛在農業恐怖主義武器」。（翻攝自自由亞洲電台）

2025/06/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國司法部三日宣佈，起訴兩名中國科學家，涉嫌將一種有毒真菌「禾穀鐮孢菌」走私到美國，這種有毒真菌可感染農作物、牲口和人類，被認為是「潛在農業恐怖主義武器」。

可感染農作物、牲口和人類

這兩人為現年卅四歲的劉尊勇（譯音）和他女友、卅三歲的簡雲清（譯音），被控共謀、走私、不實陳述及簽證詐欺。聯邦調查局（FBI）在起訴文件中指出，禾穀鐮孢菌會造成小麥、大麥、玉米和稻米「赤黴病」，每年造成數十億美元的損失，也可能導致牲口、人類嘔吐、肝損傷和生殖缺陷等，一份科學期刊曾形容禾穀鐮孢菌是「具有農業恐怖主義武器的潛力」。

請繼續往下閱讀...

入境安檢攔截 嫌犯當場遣返

劉尊勇去年七月從中國搭機到美國，在底特律機場被查到背包裡有裝在四個小塑膠袋裡的紅色植物樣本，在訊問過程中說詞前後不一，當場被遣返回中國。劉尊勇起初宣稱不知道有該樣本，一定是別人塞進他背包；但是後來又改口，表示知道海關對帶進植物有所限制，因此刻意隱藏該批樣本，想偷帶入境，在女友工作的密西根大學分子植物─微生物交互作用實驗室，研究病原體之用。

FBI指出，調查人員今年二月到密西根大學實驗室查訪，詢問簡雲清是否在實驗室協助劉處理該病原體，簡回答「百分之百沒有」，但是，當局從簡、劉兩人手機紀錄查出，兩人早在二○二二年，就在微信上討論怎麼把帶菌種子走私進美國。

在劉尊勇於底特律機場被查到攜帶該樣本之前，簡雲清已經在密大實驗室處理禾穀鐮孢菌，但該校並沒有處理這種真菌的聯邦許可。兩人之前也都曾經在中國研究過這種真菌。執法當局也在劉的手機查到一篇題為「氣候變遷條件下的植物病原戰」科學論文。

手機藏「植物病原戰」論文

此案時值美國國務卿魯比歐上週才表示，將「積極撤銷」中國留學生簽證，對象包括與中共有連結、或從事關鍵領域研究者，並將加強審查未來所有來自中國、香港的簽證申請。FBI表示，調查人員也在簡雲清的手機中查到，她曾簽署一份聲明，表明效忠中共。

密西根東區代理聯邦檢察官戈貢表示，「兩人被指控的行為，具有重大國家安全疑慮」，兩人涉嫌將被形容為「潛在農業恐怖主義武器」走私進入美國心臟地帶而遭到起訴，他們顯然意圖在密西根大學實驗室中使用，推進其計畫。簡雲清三日出庭後，遭法官裁定繼續羈押，預定五日出席保釋庭，劉尊勇去年被遣返後，即遭禁止入境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法