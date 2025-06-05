南韓新總統就職》賴總統電賀李在明 盼深化台韓關係

新任南韓總統李在明走馬上任，賴清德總統代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民及李在明先生致上誠摯祝賀，期盼在台韓雙方共同努力下，在既有良好基礎上互利互助、深化雙邊關係。（中央社資料照）

2025/06/05 05:30

〔記者蘇永耀、黃靖媗、施曉光／台北報導〕新任南韓總統李在明走馬上任，總統府昨表示，賴清德總統代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民及李在明先生致上誠摯祝賀，期盼在台韓雙方共同努力下，在既有良好基礎上互利互助、深化雙邊關係。

總統府發言人郭雅慧說，台韓共享自由民主價值，長久以來在經貿、文化等各領域互動頻繁，民間交流亦持續增加，賴總統期待未來韓國在李在明大統領的領導下，國民福祉更為促進，並在台韓雙方共同努力下，持續擴大在經貿、科技、教育及文化等領域的交流合作，在既有良好基礎上互利互助、深化雙邊關係，共同為印太地區的民主、和平、穩定與繁榮做出貢獻。

請繼續往下閱讀...

我國駐韓國代表處已於選舉結果公布後，轉致我國政府賀電，外交部也代表我國政府向南韓政府與人民表達誠摯祝賀。

國民黨主席朱立倫昨日主持中常會發表談話時，除向李在明表達祝賀，並強調李在明除了強化國防，還要加強與北韓對話，與國民黨主張的「雙Ｄ戰略」一樣，也就是必須透過國防加上對話，才能維持台海和平。朱並強調，李在明不會再像前政府一味親美，會平衡美、中關係，這就是新的世界趨勢。

政治大學東亞所教授丁樹範受訪分析，我國未來與南韓的關係，要看南韓與中國互動的狀況，以及中國對南韓政策的調整。台灣雖然與南韓沒有正式外交關係，但在南韓前總統尹錫悅任內，與南韓互動有增加，且尹錫悅會講一些中國不愛聽的話、做中國不愛看的事，例如推動美日韓關係等。

丁樹範認為，李在明上台後，原先方向大概會有改變，會在美國、北韓、中國及俄羅斯之間保持等距關係，也許我國過往與南韓的密切往來，也會因此減少。例如，近期傳言中國可能會取消二○一六年至今對南韓的制裁，設法拉近與周邊國家關係，藉此分化周邊國家與美國的關係，台灣應持續觀察相關動態變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法