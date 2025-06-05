南韓新總統就職》白宮：美韓同盟堅若磐石 日相：儘早會談

南韓新任總統李在明偕妻子金惠京，感謝支持者一路力挺。（路透）

2025/06/05 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯管淑平／綜合報導〕美國白宮三日針對南韓共同民主黨候選人李在明當選總統，表示這場總統補選公正，但同時也表達對「中國干預與影響世界各民主國家」的擔憂。日本首相石破茂也表示祝賀，希望儘快舉行日韓領袖會談。中國國家主席習近平則致電李在明，祝賀勝選，聲稱期盼中韓「堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標」。

美公開表達反對中國干預

白宮官員三日透過電子郵件回覆路透詢問，表示南韓這場總統補選公平，美韓同盟依然堅若磐石，但「儘管南韓舉行一場自由且公正的選舉，美國仍然擔心並反對中國對世界各地民主國家的干預與影響」。

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該名官員並未詳述所謂的「中國干預」為何意，也未直接與南韓這場選舉連結，但美國總統川普的右派盟友，近日紛紛將矛頭指向李在明。在網路上竄紅後，自封為川普顧問的極右派人士盧默（Laura Loomer），在李在明顯然勝選後，發文寫道「南韓安息」、「共產黨佔領了韓國，並且贏得今天的總統選舉…這太糟糕了」。

美國國務卿魯比歐也發表聲明，祝賀李在明當選，並重申兩國同盟穩固，「我們也正讓這個同盟關係現代化，以符合今日戰略環境需求，因應新的經濟挑戰」；美國將持續深化與南韓、日本的三邊合作關係，「來促進區域安全、強化經濟韌性，並且捍衛我們共同的民主原則」。

日本方面，由於李在明以往曾發表各種反日言論，讓日方對於未來的日韓關係感到憂心。李在明在野期間曾嚴厲批判日本是「敵性國家」；對於前保守派總統尹錫悅推動日韓融冰，他也曾批為「對日屈辱外交」。至於日韓領土爭議，李在明強調，「該爭的就要去爭」。

李在明：日本是重要合作夥伴

共同民主黨出身的前總統文在寅，由於採取「親中從北、反日美」路線，在任期間曾推翻日韓慰安婦的最終協議，並提起戰時徵用工訴訟，日韓關係蕩至谷底。三年前尹錫悅上台後，日韓關係才逐漸改善。日方擔心，李在明政權可能重返「反日」路線，慰安婦和徵用工等問題可能再起。

不過，李在明在四日就職記者會上表示，將以牢固的韓美同盟為基礎，強化韓美日合作，並從國家利益和實用主義角度，處理與周邊國家的關係，還強調日本是「重要的合作夥伴」。

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