南韓新局》李在明就任總統 矢言振興經濟

南韓總統當選人李在明偕妻子金惠京，4日在國會宣誓就任第21任總統。（路透）

2025/06/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明四日正式宣誓就任總統，強調將致力重啟與北韓對話，同時鞏固韓美日三邊戰略夥伴關係，以「務實外交」為導向，在朝鮮半島安全及經濟壓力中尋求突破。他一上任就下達第一個行政命令，成立經濟緊急應對小組，展現以振興經濟為首要施政任務的決心。

鞏固韓美日三邊戰略夥伴關係 重啟與北韓對話

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李在明在三日補選中以四十九．四二％得票率，擊敗執政黨「國民力量黨」候選人金文洙（四十一．一五％），接替因戒嚴風波遭彈劾的尹錫悅，成為南韓史上少數未經兩個月交接期直接上任的總統。上任首日，李在明清晨前往國家公墓悼念先烈，並與聯合參謀本部議長金明秀通話，接受軍事指揮權移交報告，強調以韓美聯合防衛態勢為基礎，密切掌握北韓動向，維持萬全戒備。

因應朝核威脅 威懾接觸雙軌並行

在國會就職演說中，李在明強調，將傾聽每一位國民的聲音，成為包容和服務全體國民的「全民總統」，以恢復遭內亂破壞的民生、復甦經濟為起點，帶領國家走出危機。他重申將徹查去年發生的內亂事件，依法究責，堅決防止類似事件再次發生。在外交與國安上，面對北韓核威脅，將以韓美同盟為基礎強化嚇阻力，推動「威懾與接觸並行」的雙軌政策。他重申不容忍任何武力行動，同時願意開放對話合作管道，致力在朝鮮半島建立和平穩定，並從務實角度處理韓中、韓日等周邊國家關係。

為展現對北韓和解誠意，李在明提名溫和派前統一部長官李鍾奭擔任國情院長，顯示他意圖重啟國情院過去在對北秘密外交中扮演的橋樑角色。不過，北韓對這次南韓總統大選既無聲明也無報導，與上屆做法大相逕庭，很有可能是因為北韓領導人金正恩前年底已確立南北韓為「敵對關係」。值得注意的是，俄羅斯國安會秘書紹伊古四日訪問平壤與金正恩會談，進一步強化兩國軍事合作。

李在明提名其親信、共同民主黨最高委員金民錫為國務總理。金民錫為四屆國會議員，擁有美國哈佛與中國清華兩大學碩士學歷。

川普對等關稅 不會倉促談判

內政方面，李在明強調經濟振興為首要任務，並重申競選承諾，致力縮小社會不平等、對抗貧富兩極化，重建民眾對政治的信任。他一上任就下令啟動經濟緊急應對小組，與經濟衰退展開「正面交鋒」，透過擴大政府支出刺激投資就業。面對川普可能於七月九日恢復對南韓產品課徵廿五％關稅，李在明表示不會倉促談判，應依國家利益審慎行事。南韓央行上週將二○二五年經濟成長預測大幅下修至○．八％，為疫情以來最低水準。

現年六十一歲的李在明出身貧寒，自幼擔任工廠童工，自學考上律師資格，曾任城南市長、京畿道知事，以改革派形象贏得自由派支持。此次當選象徵南韓社會對「強人政治」的反思與轉向，但他仍將面對政治分裂、經濟衰退及複雜國際情勢的重重挑戰。

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