李在明勝選 華府憂南韓政策轉變

南韓3日舉行總統大選，出口民調顯示，共同民主黨候選人李在明可望大勝，聚集在國會外的支持者大為振奮。（美聯社）

2025/06/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓三日舉行總統大選，出口民調顯示「共同民主黨」候選人李在明勝出，他就職後將立即迎接該國所面臨的經濟、安全及地緣政治重大挑戰。由於李在明展現出有別於前總統尹錫悅任內美韓強力結盟及對中強勢立場，本場選舉被視為對南韓的內政、外交具高度利害關係。

美國務院前東亞及太平洋事務代理助理國務卿李維亞表示，華府對於共同民主黨的勝選存在憂心，特別是因為該國的外交及安全政策可能因此出現重大轉變。

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李在明在總統辯論時主張，韓美日夥伴關係應進一步擴展，但也申明首爾不能在與華府的關係中片面受到制約，尤其是涉及到美國的地緣政治對手，「我們不應忽視與中國和俄羅斯的關係」。

對中軟化 避免捲入台海衝突

「南華早報」引述觀察家論點，李在明當選後，將軟化先前保守政府對北京的強硬立場，避免捲入潛在台海戰爭。被問及是否會協助台灣驅逐來自中國的侵略？李在明避重就輕回應：「我會在外星人試圖入侵地球時思考此事」。

在台海議題上，與共同民主黨同為中左派的「祖國革新黨」議員金峻亨與其他廿一人共同提案，敦促政府避免介入潛在台灣武裝衝突，「徹底背離中國會是我國經濟和安全的災難。我們可能落入像是烏克蘭的情況」。

條文還包括要求駐韓美軍承諾不被動員至任何朝鮮半島以外的衝突中。金峻亨表示，「若這些部署非專注在北韓，而是要用於準備與中國的衝突，把南韓拖進台灣危機之中，這令人無法接受」。該提案受到保守派「國民力量黨」前領袖韓東勳強烈批評為「無以復加的親中，低聲下氣的外交」。

在南韓出生的前美國共和黨眾議員朴銀珠向「福斯新聞」表示，中國展現出最大程度的威脅，且已表明將奪取台灣，「他們下一個目標會是誰？南韓、日本或菲律賓？」「中國總是不斷為了擴張而鬥爭」。

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