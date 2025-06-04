南韓新總統 李在明今日就職

南韓三日舉行總統大選，出口民調顯示，共同民主黨候選人李在明可望大勝，支持者大為振奮。（美聯社）

2025/06/04 05:30

政治動盪逾半年 難關堆積如山

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓歷經短暫戒嚴風波後的總統補選三日結束，不同媒體公布的出口民調皆顯示，在野的共同民主黨候選人李在明以逾五十％的得票率遙遙領先對手，篤定成為新一任總統，四日將直接赴國會宣誓就職，終結過去半年的政治動盪。新總統一上任就將面臨堆積如山的難關，包括美國總統川普貿易政策對南韓出口導向型經濟的衝擊、南韓與美中關係的平衡、北韓迅速擴張軍備等。

共同民主黨完全執政

根據南韓三大電視台KBS、MBC和SBS在投票結束後公布的出口民調結果，本次大選投票率約七十九．四％，創下一九九七年以來新高，也勝過三年前總統大選的七十七％。李在明得票率為五十一．七％；執政的國民力量黨候選人金文洙為卅九．三％；改革新黨候選人李俊錫七．七％；民主勞動黨候選人權英國一．三％。李在明料將成為南韓一九八七年民主化並恢復總統直選後，第二位得票率過半的候選人，首位是二○一三年當選、一七年遭彈劾的朴槿惠。李在明也將是朴槿惠以來，首位所屬政黨同時控制國會的總統。

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支持度雖高 年輕男性不愛

KBS電視台指出，從地區來看，李在明在幾乎所有行政區皆領先，但在保守派票倉東南部地區仍由金文洙佔優勢。按性別分類，無論男、女性皆更青睞李在明，女性尤甚。從年齡來看，李在明在六十歲及七十歲族群不敵金文洙，但在卅歲、四十歲和五十歲族群的支持度皆排第一。至於十八至廿九歲男性選民中，卅七．二％支持李俊錫，卅六．九％支持金文洙，李在明則在三人中敬陪末座、支持度僅廿四％。

共同民主黨選委會常任共同主席朴贊大在出口民調公布後接受MBC採訪指出，選舉結果反映「民眾渴望國家正常化」的願望，並指李在明勝選的最重要因素，正是民眾投票對前總統尹錫悅及其「叛亂」同謀進行判決，現在民眾寄望李在明恢復「被尹錫悅政府摧毀的經濟和民生」。國民力量黨選委會常任共同主席羅景垣則向KBS表示，出口民調結果「相對令人震驚」，但去年國會大選的出口民調與實際結果有很大差距，將靜待大選最終結果。李俊錫已承認敗選，並說不後悔未和金文洙合作。

李在明和金文洙承諾要改變南韓，指在甫崛起成為新興民主國家和工業強國時建立的政治體制和經濟模式已不再適用。兩人在創新和技術投資的建議常重疊，但李在明主張更加公平，並幫助中低收入家庭，金文洙則主張給予企業更多自由，免受監管和勞資糾紛困擾。

預估最快今早完成計票

南韓中央選舉委員會表示，此次總統補選預計四日零時完成七成至八成選票開票，屆時可初步掌握投票結果，但須到四日早上六時左右才能完成計票，最快早上七時舉行全體會議確認大選投票結果後，新任總統當日將立即在國會宣誓就職。

南韓總統大選3日投票，出口民調顯示，共同民主黨候選人李在明篤定當選。圖為李在明在仁川準備向支持者發表談話。（路透）

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