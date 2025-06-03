英商勾結中籍男 走私美軍事科技到中國

英國商人米勒（取自網路）

2025/06/03 05:30

美將引渡審判 刑期可達40年

〔編譯林家宇／綜合報導〕一名英國籍商人與中國籍男子遭美國執法當局指控，試圖聯手走私美國軍事機敏科技至中國，並策畫箝制中國異議人士。兩人在塞爾維亞遭到逮捕，美國司法部正與貝爾格勒當局就引渡事宜進行協調。

美國司法部指出，擁有美國永久居留權的六十三歲英國商人米勒（John Miller），與中國籍男子崔光海（Cui Guanghai，譯音）企圖從美國走私具加密、解密功能設備至中國，並為該裝置支付一筆一萬美元押金。兩人也被控從二○二三年十一月開始，尋求採購飛彈、防空雷達、無人機、密碼裝置等美國國防物資，非法出口至中國，並研議利用小型電子設備、攪拌機和馬達啟動器走私加密科技。

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在美迫害中國異議人士

不僅如此，兩人還被控共謀防堵一名中國異議人士抗議中國國家主席習近平前往美國舊金山、出席二○二三年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，手段包括在被害人汽車上安裝追蹤裝置和割破輪胎。然而，米勒和崔光海找來的另外兩名合作對象，是受美國聯邦調查局（FBI）指示的臥底人員。

針對同一名被害人的另一樁打壓行動中，米勒和崔光海支付另外兩人約三萬六千美元，要求他們說服被害人不要在網路上展示其創作的習近平及妻子彭麗媛的藝術雕像，結果這兩人同樣也是受聯調局指揮的線人。

兩人被控共謀跨州非法跟蹤騷擾、共謀走私及違反「武器出口管制法」，遭美方通緝及起訴。若遭引渡受審，兩人將各自面臨最高四十年刑期。

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）指出，此案是對美國國安和民主價值赤裸裸侵害，司法部絕不容忍在美國領土的外國壓迫行徑，也不會允許敵意國家滲透、利用美國國防系統。

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