烏軍「木馬屠城」 俄國人嘆「珍珠港」重演

烏克蘭利用無人機重創俄羅斯空軍戰力，打擊目標甚至深入西伯利亞和遠東地區，堪稱是2022年俄國入侵烏克蘭以來，基輔最為大膽的奇襲行動，被形容為「俄國版珍珠港事變」，也是烏國版的「木馬屠城記」。（法新社）

2025/06/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯二日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪和平談判，雙方卻在會議前夕發動大規模軍事行動，尤其是烏克蘭利用無人機重創俄國空軍戰力，打擊目標甚至深入西伯利亞和遠東地區，堪稱是二○二二年俄國入侵烏克蘭以來，基輔最為大膽的奇襲行動，俄國軍事社群更將此事形容為「俄國版珍珠港事變」，也是烏國版的「木馬屠城記」。

逾3分之1巡弋飛彈載具遭破壞

烏克蘭國家安全局（SBU）一日宣布執行「蜘蛛網行動」（Spider’s Web），針對俄羅斯境內五座空軍基地發動攻擊，包括距離四三○○公里外的西伯利亞東部貝拉雅空軍基地，是烏軍首次將攻擊目標指向西伯利亞。烏國總統澤倫斯基讚揚這次行動是一次經過萬全準備的卓越攻擊，利用走私進入俄國的一一七架無人機，一舉破壞俄軍超過三分之一的巡弋飛彈載具，其中烏國特務潛伏之處甚至緊鄰俄羅斯聯邦安全局（FSB）地區分部，「此次的烏克蘭行動絕對會載入史冊」。

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俄國國防部聲明證實北部莫曼斯克（Murmansk）、中部伊文諾弗（Ivanovo）、利珊（Ryazan）、西伯利亞的伊爾庫次克（Irkutsk），以及遠東的阿穆爾（Amur）機場遭無人機襲擊，聲稱成功阻擋對伊文諾弗、利珊和阿穆爾的攻擊。俄方將此事定調為「恐怖攻擊」，宣稱逮捕包括駕駛做為無人機起飛平台的卡車司機等數名嫌犯。但澤倫斯基表示，協助攻擊者已在攻勢發動前安全轉移至俄國境外。

囿於盟友對援助武器的打擊範圍施加限制等因素，烏克蘭在遭到俄國軍機例行空襲的情況下，對這些停放在俄國境內腹地的重型武器束手無策。蜘蛛網行動證明烏克蘭並非只能坐以待斃，而是能夠找出方法部署武器，打擊此前無法觸及的目標。美國Axios新聞網報導，烏方事先並未知會美國；一名美方官員也坦承，川普政府事前並未接獲任何關於這場攻擊的通報。

烏方指出，蜘蛛網行動在澤倫斯基親自督導下，籌備歷時十八個月，使用的是裝載炸藥的「第一人稱視角」（FPV）無人機，走私運入俄國，封藏在裝載於卡車上的木製貨箱中，箱蓋經遠端控制開啟，無人機傾巢而出飛往目標。遭到破壞的俄國軍機，包括А-50預警機及Tu-95、Tu-22M戰略轟炸機共四十一架，估計佔俄國空軍巡弋飛彈載具量約卅四％，價值達七十億美元（約二○九八億台幣）。

華爾街日報報導，蜘蛛網行動對俄羅斯飛彈打擊能力造成顯著損害，削弱俄國對較小鄰國發動戰爭及威脅美國等較遠對手的能力，可能帶來深遠的地緣戰略影響。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，俄國向烏克蘭發射長程飛彈及無人機的能力至少暫時受限，包括Tu-22M在內的舊型戰略轟炸機則因已經停產，戰力空缺無法填補，失去向境外投射軍事能力的基礎。

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