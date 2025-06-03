抗中印太威脅 歐菲建立安全對話

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（左）2日訪問菲律賓，拜會菲國總統小馬可仕（右）。（歐新社）

2025/06/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟與菲律賓二日共同宣布建立「安全與國防對話」新機制，顯示歐盟在面對中國與俄羅斯挑戰之際，正積極深化和亞太國家的軍事合作。針對中國在台灣和南海等地區的擴張活動，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯重申，歐盟「反對任何片面改變現狀的行為」，包括透過脅迫手段。

歐盟︰反對片面改變現狀

這是歐盟首度與菲律賓展開正式雙邊安全合作，此次安全對話為二○一二年簽署、一八年生效的「歐盟─菲律賓夥伴暨合作協定」的延伸，聚焦海事安全、網路攻擊與境外假訊息等跨國威脅，反映歐洲已將中國視為全球性戰略挑戰的一部分。隨著美中對抗升溫、南海局勢日趨緊張，馬尼拉與歐盟加強軍事接觸，被視為其多邊外交戰略的關鍵一步。未來該平台能否產生具體合作計畫，將視中國行動與歐盟對印太安全的投入程度而定。

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卡拉斯與菲國外交部長馬納羅在馬尼拉召開聯合記者會。卡拉斯表示，這項對話將成為深化合作與交流國防專業的平台，雙方可共同推動強化區域與全球安全的倡議。她指出，歐菲雙方在網路防護與資訊戰領域面臨類似威脅，彼此合作刻不容緩。

會談也觸及南海與烏克蘭戰爭等敏感議題。歐盟重申支持以規則為基礎的國際秩序，並反對任何片面改變現狀的脅迫行為。

卡拉斯此行還出席新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」，主張透過「經濟聯盟」對抗中國日益擴張的地緣政治影響力。面對美中競爭加劇及美方可能重啟關稅措施，東南亞多國對此構想展現高度興趣，尋求新戰略與經濟平衡點。馬尼拉在與北京關係緊張的情勢下，也被歐盟視為最具潛力的印太夥伴之一。

面對歐洲支持與中國壓力，馬納羅接受「日經亞洲」專訪時表示，菲律賓不排斥與中國建立新外交安排以緩和南海緊張，但前提是不得損害菲國主權與海洋權益，必要時不排除採取法律行動。他重申，馬尼拉希望透過外交談判和平解決爭端，呼籲北京放棄挑釁行動，改以合作方式維持南海自由與開放。但馬納羅也坦言，中方目前對新安排尚無具體回應。

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