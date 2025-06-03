英將建12艘核潛艦 6090億造新型核彈頭

英國國防部宣布，將在2030年代末期之前，建造12艘全新核動力攻擊潛艦，以取代現役「機敏級」攻擊潛艦。（歐新社檔案照）

2025/06/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在英國二日發布「戰略防衛檢討」（SDR）報告前夕，英國國防部一日宣布，將依據該報告建議，建造十二艘全新核動力攻擊潛艦，並投入一五○億英鎊（約六○九○億台幣）製造新型核彈頭，以應對日益嚴峻的俄羅斯侵略威脅，以及現代戰爭性質的變化。

據報導，英國國防部委託前北大西洋公約組織（NATO）秘書長羅伯森（George Robertson）率領團隊進行的SDR報告，內容長達一三○頁，直指英國面臨冷戰結束以來最嚴重的軍事與安全威脅，隨著無人機、人工智慧（AI）等新興科技崛起，未來戰爭本質已出現根本改變，英國必須加強在無人系統、網路與AI等領域的能力。

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英國防部報告建議 設網路電戰司令部

該報告共提出六十二項政策建議，英國政府也據此做出多項承諾，包括確保英軍進入戰備狀態，隨時準備嚇阻威脅、強化歐洲─大西洋安全；提升軍備及輔助裝備存量，並確保必要時可緊急大幅提高產量；在英國境內生產七千件長程打擊武器；建立新的「網路和電磁作戰司令部」（CyberEM Command）；以及改善英國軍事人員及其眷屬的待遇等。

值得注意的是，英國國防部也宣布，在二○三○年代末之前，將建造十二艘配備傳統武器的核動力攻擊潛艦「SSN-AUKUS」，為「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦計畫的一部分，取代現役七艘「機敏級」（Astute class）攻擊潛艦，其中一艘已在去年下水，另一艘建造中。英國現役核潛艦還包括「先鋒級」（Vanguard class）彈道飛彈潛艦，將在二○三○年代由更先進的「無畏級」（Dreadnought class）潛艦取代。

與此同時，為了確保海軍保持核嚇阻力，將斥資一五○億英鎊打造配備於核潛艦的新型核彈頭，使其「保障英國和北約組織數十年的安全」。鑑於美國要求北約盟友加強自身防禦，英國也考慮向美國採購可搭載核彈的戰機，以增強嚇阻力。在西方核強權中，英國是目前唯一僅可從海域（潛艦）投射核武的國家，在俄國入侵烏克蘭後，呼籲英國建立潛艦以外第二核嚇阻力的聲音此起彼落。

據了解，該報告將俄國描述為「直接而緊迫的威脅」，呼籲借鏡烏俄戰場教訓，確保國家與歐洲安全；另將中國形容為「複雜而持續的挑戰」，並提到中俄加強合作的風險；伊朗、北韓則被稱為「區域破壞者」。

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