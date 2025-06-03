英國防參謀長 挺台海自由航行

英國國防參謀長拉達金在甫閉幕的新加坡年度亞洲安全論壇「香格里拉對話」期間，強調自由航行原則在印太地區與英吉利海峽一樣重要，包括台灣海峽。（路透檔案照）

2025/06/03 05:30

美防長「不會讓盟友遭受中國威逼侵略」主張 贏得讚賞

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國正積極加強參與印太事務，在甫閉幕的新加坡年度亞洲安全論壇「香格里拉對話」期間，英國國防參謀長（相當於我國參謀總長）拉達金（Tony Radakin）提到，自由航行原則在印太地區與英吉利海峽一樣重要，包括台灣海峽。

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英航艦打擊群擬於台海自由航行

英國「伊莉莎白女王級」航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群，四月下旬自英格蘭啟程，目前正穿越紅海，預計數週內進入印太水域。拉達金在五月卅一日「香格里拉對話」一場專題座談上表示，對英國而言，在印太地區維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）及其揭示的自由航行原則十分重要，一如在英吉利海峽，「這也是為什麼英國海軍（在印太區域）行使自由航行權，包括台海和南海」。

據了解，威爾斯親王號同級航艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth），早在二○二一年就於印太地區進行行動部署，但當時該航艦打擊群僅具初始作戰能力，而威爾斯親王號打擊群已達成「完全作戰能力」。隸屬伊莉莎白女王號的巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond），當年曾在由東海前往越南途中通過台海，引發北京不滿，這次威爾斯親王號打擊群擬再次於台海行使自由航行權，規格料不會低於上次。

值得注意的是，與拉達金同台且正好坐在他旁邊的與談人之一，就是中國代表團團長、北京國防大學副校長胡鋼鋒少將。拉達金也曾在四月九日訪問北京，與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談，為英國國防參謀長暌違十年再次訪中。拉達金在新加坡主動提及此事，指稱這是擁核國維持溝通管道的義務，也反映英國最高層級議程，目的在於避免誤判，以及緩解雙方在競爭水域的緊張局勢。

「彭博」報導，美國副總統范斯今年三月訪問歐洲期間，曾針對軍費開支、烏克蘭戰爭等問題重批歐洲盟友，因此亞洲盟友此次無不對美國國防部長赫格塞斯到訪提高警覺，但赫格塞斯除了傳達美國總統川普要求各國必須提高國防開支外，更表明美國不會置身事外、不會讓盟友遭受中國威逼侵略，贏得盟友讚賞。

日本、瓜地馬拉 將升級戰略夥伴

另一方面，日本產經新聞報導，日本政府相關人士透露，日本與台灣友邦瓜地馬拉正協調將雙邊關係提升為「戰略夥伴」，以牽制對加強軍事施壓的中國。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）將於本月八日至十一日訪問日本，計畫在停留期間與日本首相石破茂會談，並達成共識。日本上月才與同為台灣友邦的巴拉圭舉行首腦會談，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴。

英國航空母艦威爾斯親王號打擊群擬再次於台海行使自由航行權。（英國國防部提供，中央社）

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