NASA署長人事案 馬斯克密友遭撤提名

艾薩克曼（法新社檔案照）

2025/06/02 05:30

金援民主黨 艾薩克曼惹毛川普？

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在全球首富馬斯克卸下美國聯邦政府職務後，美國總統川普五月卅一日宣布，撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman，見圖，法新社檔案照）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長的提名。川普並未解釋撤回原因，但據稱與艾薩克曼曾向多名民主黨人捐款有關。

川普去年十二月重返白宮前，曾說希望由電子支付公司「Shift4」執行長、首位太空漫步的民間太空人艾薩克曼擔任下一任NASA署長，但川普卅一日在自家社群平台「真實社群」發文表示，在對艾薩克曼先前的交往情況進行徹底審查後，決定撤回他的NASA署長提名資格，並將儘快宣布新提名人，此人將與美國在太空領域的使命保持一致，在太空領域推行「美國優先」政策。

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艾薩克曼是馬斯克的親密盟友，曾獲馬斯克推薦執掌NASA，並受到NASA內外人士看好，認為艾薩克曼可為NASA帶來穩定性和更明確的方向。對於艾薩克曼落馬，馬斯克在社群平台Ｘ發文表示，「很難找到如此能幹又心地善良的人」，傳聞甚至指馬斯克感到很失望。艾薩克曼是得知自己被撤換當天，也是馬斯克做為聯邦政府特別雇員、領導「政府效率部」（DOGE）的最後一天。由於艾薩克曼與馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）曾有重大商業往來，也引發外界質疑可能存在利益衝突。

遭質疑與SpaceX利益衝突

紐約時報引述知情人士披露，川普曾告訴幕僚，他從盟友處得知，在過去兩次大選期間，艾薩克曼曾向民主黨人捐款，包括亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）和賓州前參議員凱西（Bob Casey），以及加州民主黨，他很驚訝沒人告訴他捐款的事。其他知情人士則表示，總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）與馬斯克在提名人選問題上發生衝突，他支持川普撤回提名。

路透引述三名知情人士透露，川普可能提名出任NASA署長的人選之一，是美國退役空軍中將科瓦斯特（Steven Kwast），他是美國太空軍成立的早期倡議者，也是川普的支持者。不過，即使川普快速宣布新的人選，NASA仍可能數月之後才有新任署長。

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