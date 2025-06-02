海量高官進修 哈佛成「中共海外黨校」

薄熙來之子薄瓜瓜，二○一二年從甘迺迪學院取得公共政策碩士學位。 （路透檔案照）

2025/06/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國政府近期加強清除大學教育體系的「中國成分」，包括禁止享譽國際的哈佛大學招收國際學生，以及撤銷中國籍學生簽證，引發國際議論。「華爾街日報」一日報導，哈佛長年是潛在中國高層官員的進修首選，其培育的官僚人數之多，甚至有中共「海外黨校」之稱。

報導指出，數十年來，中共將數千名有潛力的官員及高階官僚送往美國校園，進行管理、決策領域訓練或學士後課程，其中又以哈佛最為熱門。二○一四年隸屬上海「解放日報」的「上觀新聞」一篇評論寫道，若要評價中國共產黨的海外黨校，頂尖者非哈佛甘迺迪學院莫屬。

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美國國土安全部長諾姆五月廿二日以哈佛未能完全配合提供外籍生相關資料要求，以及校方與中共合作等多項指控為由，撤銷該校招收外籍生的權利。美國國務卿魯比歐五月廿八日宣布，國務院將與國土安全部合作，「積極尋求撤銷」中國留學生簽證，「包括與中共有所連結或從事關鍵領域研究者」，並修正簽證準則，「加強審查」未來所有來自中國及香港的簽證申請。

重點栽培官僚 海外就讀首選

一九九○年代，北京開始讓政府官員接觸西方公共政策思想與實務運作，做為提升治理的方式之一，美國大學便扮演起形塑中國海外培訓計畫的領銜角色。哈佛在中國官員間享有高度評價，有賴於培育出飛黃騰達官僚的優良紀錄。例如，二○一三至一八年擔任中國國家副主席的李源潮，曾於二○○二年任職南京市委書記期間前往哈佛甘迺迪學院進修，鑽研危機管理。他在二○○九年訪問哈佛時，讚揚哈佛的訓練為他後來處理南京大規模中毒事件，提供難以估量的貢獻。

另外，在美國總統川普第一任期間，代表中國進行貿易談判的前國務院副總理劉鶴，一九九五年從哈佛甘迺迪學院取得公共管理碩士學位；現任中央政治局委員、全國人大副委員長李鴻忠，也在一九九九年參加過哈佛短期培訓計畫。

習近平之女習明澤 也讀哈佛

哈佛校友也包括部分中國「官二代」，最受矚目的莫過於中國國家主席習近平之女習明澤，在習近平擔任國家副主席期間註冊就讀哈佛，在其掌權後畢業。前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，二○一二年從甘迺迪學院取得公共政策碩士學位。

雪城、史丹佛、馬里蘭、羅格斯大學等美國知名學府，也為中國官員提供行政管理訓練，例如雪城大學的馬克斯維爾公民與公共事務學院（Maxwell School of Citizenship and Public Affairs），在二○○○年初協助在中國大學設立研究生計畫。新加坡、日本和英國知名學府，自一九九○年代初期也開始培育中國官員，其中又以星國的南洋理工大學最受歡迎。

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