南韓人最不信任中國 反中標語擴散

南韓總統大選將於3日登場，首爾大林洞的中國城小吃攤依舊熱氣蒸騰，但隨著反中情緒升溫，當地數千名華裔居民感受到前所未有的排擠與敵意。（法新社）

2025/06/02 05:30

中國強硬外交作風 導致南韓觀感惡化

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統大選將於三日登場，首爾大林洞的中國城小吃攤依舊熱氣蒸騰，但隨著反中情緒升溫，當地數千名華裔居民感受到前所未有的排擠與敵意。二○○七年自中國黑龍江移居南韓的七十四歲華人移民俞順子（譯音）表示，許多韓國人仍視中國落後，對中國人抱持歧視態度，「我想回去，但匯率太差，會虧很多錢」。

法新社報導，在多數南韓人心中，中國已悄悄取代以往的殖民宗主國日本，成為最不受信任的鄰國。南韓民調公司「韓國研究」（Hankook Research）二○二二年所做的調查首次顯示，南韓民眾對中國的不信任感高於對日本，而此趨勢至今未見逆轉。在右翼集會、網路論壇與社群媒體上，反中言論持續擴散，街頭也可見批評中國的標語與抗議標誌。

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南韓前總統尹錫悅曾以中國從事間諜活動為由宣布戒嚴，引發爭議並最終遭彈劾。事後各種陰謀論在保守陣營間甚囂塵上，進一步撕裂南韓社會。倫敦國王學院國際關係教授帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）指出，韓中兩國圍繞歷史、領土與國防的多起爭議，使民眾對中國的好感度持續下滑，「中國日趨強硬的外交作風，是導致南韓對中國觀感惡化的主因」。

二○一六年南韓部署美國「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）後，北京強烈反彈，對南韓展開報復，兩國外交陷低潮。此外，韓中之間圍繞辛奇（泡菜）等韓國傳統文化起源的爭論，也讓南韓民眾極為反感。

尹錫悅政府強化與美國和日本的同盟關係，與中國日漸疏遠。香港城市大學國際事務教授金涏賢指出：「首爾已明確選邊，站在華府陣營」。不過，聲勢領先的最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明對中國立場較為緩和，曾公開表示中國與台灣的衝突「跟韓國沒有關係」，引發美方關切。

學者︰李在明若勝選 北京藉機改善關係

牛津大學朝鮮半島事務專家霍維爾（Edward Howell）指出，若美國總統川普持續將圍堵中國做為外交核心，李在明勝選將可能與美國產生政策落差。南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌則認為，若李在明勝選，北京可能把握機會改善關係，甚至安排中國國家主席習近平訪韓。

反中情緒延燒的另一推手是陰謀論與假消息。法新社指出，流傳最廣的錯誤資訊多半與「中國干預南韓內政」的恐懼有關。支持尹錫悅的集會上，不乏出現要求驅逐「親中勢力」的口號與標語。中共黨媒「環球時報」則抨擊南韓極右派「煽動排華仇恨」。

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