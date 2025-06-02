英嚇阻中俄 砸604億全天候製彈藥

英國首相施凱爾（法新社檔案照）

2025/06/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國防部二日將發布「戰略防衛檢討」（strategic defence review）報告，聚焦英國嚇阻敵人的「作戰準備」，並闡明英國面臨中國和俄羅斯等國構成的「直接、緊迫」威脅。英方將斥資十五億英鎊（逾六○四億台幣）打造至少六座兵工廠，以強化國防工業基礎，建立彈藥「全天候」生產的能力，這也意味英國正日益轉向戰爭狀態。

打造逾6座兵工廠 轉向戰爭狀態

英國國防部在五月卅一日宣布興建至少六座生產武器和彈藥的新工廠，並採購多達七千件在英國製造的長程武器，包括無人機和彈道飛彈，所需資金將納入「戰略防衛檢討」報告。國防大臣希利（John Healey）向英國廣播公司（BBC）表示，俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的教訓表明，軍隊的強大取決於背後的工業力量，「我們正在強化工業基礎，進一步嚇阻對手，確保英國對內安全、對外強大」。他也說，此舉是向莫斯科傳遞「英國隨時準備在必要時作戰」的訊息。

請繼續往下閱讀...

「彭博」指出，由於數十年來國防投資不足，以及近年對烏克蘭的軍援，英國的軍械庫存已經枯竭。再者，英國軍隊規模也縮減至拿破崙時代以來的最低水準，因此英國政府也將額外投資十五億英鎊，以改善軍隊人員住宿條件，結束軍隊逐步「空洞化」現象。據了解，英軍目前每月流失多達三百人。此外，英國政府也承諾投資逾十億英鎊（逾四○二億台幣）建立「數位目標網絡」（Digital Targeting Web），以進一步串接英國武器系統，並加快決策速度，及時因應戰場上的敵方威脅。

據了解，新戰略計畫也是對美國總統川普要求歐洲對自身安全承擔更多責任，以及針對英國日益增加的軍事和網路威脅的回應。川普上任僅幾週後，施凱爾即宣布英國將在二○二七年前將國防預算從佔國內生產毛額（GDP）二．三％提高到二．五％。然而，英國國防部私下警告，國防經費提高到二．五％還不夠；財政部也表示，○．二％的增幅僅能讓英國維持現有軍力。因此，英方預計國防支出最慢會在二○三四年提高至三％。

英國政府表示，新戰略計畫將使英國未來四年的國防支出達六十億英鎊（逾二四一六億台幣），並創造約一千八百個就業機會。在野的保守黨一方面對新彈藥生產的投資表示歡迎，但影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge）也質疑工黨政府並未為彈藥「全天候」生產做好準備，並批評軍火採購在過去一年基本上停滯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法