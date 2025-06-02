菲防長批北京 強佔水域壓迫人民

菲律賓國防部長鐵歐多洛1日在新加坡「香格里拉對話」中，與中國官員展開激烈交鋒，直指北京強佔爭議水域並壓迫人民，辛辣言詞贏得現場罕見掌聲。（彭博）

2025/06/02 05:30

香格里拉對話 與解放軍上校激烈交鋒

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）一日在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」中，與中國官員展開激烈交鋒，直指北京強佔爭議水域並壓迫人民，辛辣言詞贏得現場罕見掌聲，凸顯印太地區對中國擴張的深切憂慮。與此同時，美國、澳洲、日本和菲律賓四國防長也在前一天的會議中，對中國破壞東海與南海穩定表示「嚴重關切」。

鐵歐多洛出席「跨區安全連結」全體會議，並發表專題演說。在演說後的座談中，兩名中國人民解放軍上校質疑菲律賓是否將成美國在亞洲的代理人。鐵歐多洛回敬對方提出「偽裝成問題的宣傳說詞」，引來與會者滿堂彩。他接著痛批中國在南海的領土主張，指稱對北京缺乏信任是解決爭端的「最大絆腳石」，並直言無法信任一個「壓迫自己人民」的國家。

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翻出鄧小平「永不稱霸」說法嗆中

鐵歐多洛回顧一九七四年時任中國國務院副總理的鄧小平在聯合國大會上所說，中國「永不稱霸」，但北京顯然沒有遵守承諾。他也引述中國國家主席習近平去年十一月聲稱，中國將「攜手構建公正合理的全球治理體系」，但北京所認知的公正合理，顯然與世界其他國家所接受的規範和價值觀截然相反。

自菲律賓總統小馬可仕上任以來，菲中兩國因南海主權爭議導致緊張關係持續升溫，兩國船艦頻繁對峙。鐵歐多洛強調，「要想像中國主導的國際秩序，只需看他們如何對待南海小鄰國」，「這與其『和平崛起』的承諾背道而馳。」

鐵歐多洛隨後接受彭博電視專訪時更直指，中國軍隊正「強佔南海領土」，並向北極與澳洲外海擴張勢力，「對我們而言，最大威脅就是中國」，菲國在此立場上與美、日、紐、澳等多國一致。鐵歐多洛強調，菲國做為嚇阻中國擴張的前線，正積極強化防禦能力，並警告若北京奪取菲國近岸島礁，菲方備有多重因應方案，並已為此進行相關規劃與訓練。

立陶宛防長︰俄得勝恐壯大中國

立陶宛國防部長薩卡利埃內也在同場論壇警告，烏俄戰爭已模糊區域界線，暴露出全球性威脅；若俄羅斯在烏克蘭得勝，將波及亞洲，「可能壯大中國對台灣及南海幾乎全部海域的領土主張」，全球必須共同應對「俄、中、伊朗及北韓日益協調的威權軸心」。

鐵歐多洛五月卅一日也和美國防長赫格塞斯、澳洲防長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元，在「香格里拉對話」場邊舉行會談。會後發表的聯合聲明強調，四國在夥伴關係上取得重要進展，包括透過同步優先國防投資，支持菲律賓提升空域及海上感知能力；加強情報分享，在南海和印太區域建構「共同作戰圖像 」（COPs）。四國還就投資菲律賓網路安全與韌性達成共識，並將透過增加舉辦「海事合作活動」（MCA）聯合演習的頻率與規模，邀請更多理念相近國家參與，以加強協同作戰能力，尤其是在東海與南海。

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