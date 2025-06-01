南韓總統大選 倒數三天

南韓共同民主黨總統候選人李在明五月卅一日在平澤市造勢。（歐新社）

2025/06/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓將於六月三日舉行總統補選，兩大黨候選人都在選前最後一個週末，催票衝刺。民調領先的「共同民主黨」候選人李在明陣營呼籲選民，讓李「壓倒性大勝」；「國民力量黨」候選人金文洙批評李撒謊成性，提醒選民投給他將走向一個「怪物般堅不可摧的獨裁統治」。

金文洙批李在明撒謊成性

李在明參加在京畿道平澤市造勢活動，談到有關一個極右派團體操弄輿論的報導，指控這類活動是「叛亂行為」，必須追究責任，「我們必須把這種事連根拔除」。在江原道催票的金文洙批評李在明「撒謊成性、撒謊就像吃飯一樣」，如果投給他，「將走向一個如怪物般堅不可摧的獨裁統治」，呼籲選民把李「永遠逐出」政壇，並承諾自己若勝選，會當個「乾乾淨淨」的總統。

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李在明支持度領先逾十％

這次補選可望讓南韓因前總統尹錫悅去年底實施緊急戒嚴掀起的政治動盪告一段落。所有主要民調機構調查都顯示，李在明在這次補選的支持度遙遙領先，最近一份蓋洛普民調顯示，李在明支持度四十九％、居次的金文洙卅五％，差距超過十個百分點。

卅一日李在明還到前總統尹錫悅遭罷免下台後居住的首爾瑞草區造勢，造勢活動主辦人力促支持者，務必讓李在明「壓倒性大勝，帶來此刻正需要的正義」；一名在場支持者說，「我相信這場總統選舉結果已定」。

在首爾另一頭的光化門廣場，大批包括尹錫悅支持者在內的保守派選民聚集，以過去兩天提前投票作業中一連串疏失，指控提前投票舞弊、無效。集會上也公開宣讀尹錫悅的訊息，呼籲支持金文洙，「守護國家的自由和未來」。

根據中央選委會卅日公佈數據，到當天結束的提前投票，最終投票率為卅四．七四％，創下史上次高，低於上屆二○二二年大選創下的最高紀錄。不論誰當選，南韓下任總統都面臨經濟惡化、物價高漲，以及愈加好戰的北韓等挑戰，也必須因應南韓傳統安全擔保者美國，以及其最大貿易夥伴中國，日益加劇的超級大國對峙。

韓聯社指出，美國防長赫格塞斯卅一日在香格里拉對話會議上，談到與印太盟邦夥伴的安全合作，提到日本、菲律賓、澳洲、泰國和印度，卻罕見沒提到南韓，唯一提到南韓是談到在澳洲建立P-8海上巡邏機雷達系統維修產能；南韓幾乎從這場演說消失，更令人擔心政治空窗可能對韓美同盟關係的衝擊。

國民力量黨候選人金文洙選前倒數三天在江原道造勢。（歐新社）

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