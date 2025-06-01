印度證實印巴衝突戰機墜毀 未說損失幾架

印度總理莫迪（圖左）五月十三日前往旁遮普邦的阿達姆普爾空軍基地視察，印方宣稱該基地出動的戰機在印巴衝突中成功摧毀巴基斯坦軍事基地。（歐新社）

2025/06/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕印度最高軍事將領國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）五月卅一日出席新加坡「香格里拉對話」時接受彭博電視採訪，針對印度與巴基斯坦在五月七日起爆發的四天衝突中，外傳印度損失多架戰機首度做出回應，他說：「重要的不是戰機墜毀，而是戰機墜毀的原因。」

對於巴基斯坦聲稱擊落六架印度戰機，邱漢稱此說法「完全不正確」，但拒絕透露印度損失多少架戰機。他強調，「數量不重要」，「為何墜毀，出了什麼差錯，這些才重要」。他補充說，從正面來看，這讓印度能夠理解所犯下的戰術錯誤，加以彌補、修正，並在兩天後讓所有戰機再次出擊，瞄準遠距離目標。

請繼續往下閱讀...

巴基斯坦軍方曾稱，巴國擊落五架印度戰機，包括三架飆風戰機、一架Su-30MKI與一架MiG-29。巴國總理夏立夫則說，巴國擊落六架印度戰機。但印度始終不予證實。路透曾引述兩名美方官員說法指出，巴基斯坦使用中國製殲10戰機擊落至少兩架印度軍機，其中至少一架是法製飆風戰機。

中國對此始終保持低調，官媒央視十七日首度透過「軍情時間到」節目報導，中國J-10CE戰機「首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，且自身無一損失」，是中國主流官媒首度證實此事。

對巴方誇耀的中國與其他國家的武器戰力，喬漢僅稱這些武器「不起作用」。印度國防部的一個研究小組五月表示，在印巴衝突期間，中國為巴基斯坦提供了防空和衛星支援。喬漢說：「我們能夠以一公尺的精準度，對巴基斯坦境內三百公里深處防空嚴密的機場進行精準打擊。」

對於美國總統川普宣稱因為美國介入才避免了印巴爆發核子戰爭的說法，喬漢拒絕評論。但他表示，認為雙方接近使用核武是「遠遠超出實際情況」，印巴的溝通管道一直保持開放，在情勢升級前還有更多管道來解決問題，無需訴諸核武。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法