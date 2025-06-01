中國海軍海警前進黃岩島 恫嚇菲律賓

菲律賓軍方公布照片，指控編號五五四的中國海軍軍艦五月五日在黃岩島附近海域尾隨菲軍軍艦，執行具侵略性的不安全操作。（法新社）

2025/06/01 05:30

又是戰備警巡 又是執法巡查

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國解放軍南部戰區五月卅一日宣布，當日組織兵力在中國黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡。同日，中國海警也於黃岩島海域展開執法巡查。在與菲律賓關於黃岩島主權之爭越演越烈之際，中國中央電視台新聞稱此為「重磅行動」。此前一天，央視才播出中國在南沙群島附近爭議海域進行軍事演習的罕見鏡頭，凸顯北京在遭遇「突發軍事威脅」時採取軍事行動的能力。

強化海域管控力度 動作不斷

根據解放軍「南部戰區」微信公眾號指出，自五月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強中國黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。同日，中國海警也宣布在黃岩島領海及周邊區域展開執法巡查，並同樣強調五月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度。

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中菲5月初才在附近海域衝突

中菲五月初才在黃岩島海域爆發海上衝突，當時菲律賓軍方指控中國海軍軍艦在黃岩島海域，針對菲艦執行「具侵略性」的不安全操作，引發雙方誤判的可能性，對此表達「嚴重關切」。據菲方說法，菲律賓海軍「哈辛托號」，五日在為漁業局和海岸防衛隊船舶作「例行、合法」海上巡邏支援時，遭兩艘解放軍海軍護衛艦執行侵略性和不安全操作。共軍南部戰區則指責菲艦企圖侵闖黃岩島領海，依法予以警告驅離，現場操作符合「專業規範」。

此外，四月六日在黃岩島以南約六十七公里處，菲方指控中國海警船無視海上安全規範，試圖正面碰撞菲律賓巡防船；但中國海警堅稱其行動合法，反批菲方企圖拍攝一場虛假碰撞，藉此來抹黑中方。

央視播出美濟礁防禦演習

根據央視卅日報導，駐紮在南沙群島一處島礁的部隊在當日舉行綜合防禦演習，使用武器包括裝甲車、步兵武器和無人機。演習中，海軍部隊全面演練了島嶼攻防戰術，旨在「有效應對敵方突然威脅」。報導未說明演習地點，但影片片段顯示出美濟礁的燈塔，美濟礁是南海最大的人工島嶼和中國軍事基地。參加演習的官兵在接受央視採訪時說，「登上這個島，就是走向戰場前線」。

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