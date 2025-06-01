駐外美軍、雇員 中國鎖定吸收

前美國中情局（CIA）情報工作站站長受訪示警，中國正針對駐外美軍及政府職員進行協同情報行動。（路透檔案照）

2025/06/01 05:30

CIA前情報工作站站長示警

〔編譯管淑平／綜合報導〕今年三月美國司法部宣佈逮捕兩名現役、一名退役中國裔美軍，涉嫌竊取美軍情資賣到中國，針對這類案例，前美國中央情報局（CIA）情報工作站站長在五月卅日的福斯新聞訪問中警告，中國正針對駐外美軍以及政府職員進行協同情報行動，吸收這些美國軍方、政府人員。

美國司法部三月宣佈逮捕的兩名現役美軍，為駐紮華盛頓州路易─麥科得聯合基地（JBLM）的陸軍補給中士趙堅（Jian Zhao，譯音），以及衛生服務管理員田利（Li Tian，譯音）；趙堅被控將將近廿個標示「最高機密」和「機密」的外接硬碟，和涉及「海馬斯」（HIMARS）武器系統的軍方文件、資訊，賣給中國買家；田利則是透過另一名中國裔退役美軍段若宇（Ruoyu Duan，譯音），提供布萊德雷戰車、史崔克裝甲車等情資。

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招募能取得美國政府情資的人

聯邦檢方指出，這些案例凸顯中國設法利用所謂「中介人」，也就是受中國情報單位信任的人，為其收集可能有利於中國政府的敏感資訊。這些「中介人」再招募能取得或者知悉美國政府情資的人，為其收集情報，對象包括現任、前任政府官員。

前CIA情報工作站站長霍夫曼（Dan Hoffman）向「福斯新聞數位頻道」表示，他認為，這幾個間諜活動中，都以美軍人員以及政府雇員為吸收目標，「我想任何在美國政府工作的人都會是目標，中國也將這麼做」。他說，或許有些人並無意為中國從事間諜活動，但是中國會假裝為其他身份執行吸收行動，「他們（中國）會假裝成別人，或者透過社群媒體接觸你，假裝沒那麼邪惡，但其實他們就是」。

霍夫曼指出，從美軍取得情資，是中國政府「最高要求」之一，「他們想吸收美軍，是因為或許有此可能，我們會與中國發生戰爭，不僅美國、還有北大西洋公約組織（NATO）成員以及亞洲，所以他們建立龐大的情報網」。

不僅針對美軍 也對學術界下手

中國不僅針對美軍，也針對美國社會其他層面下手，包括學術界。去年聯邦調查局（FBI）起訴五名密西根大學中國留學生，涉嫌於二○二三年台灣軍隊在密西根州國民兵格雷林營參與「北方打擊演習」期間，趁夜闖入營區收集情資。

華府智庫「哈德遜研究所」美中關係高級研究員索博利克（Michael Sobolik）向福斯新聞表示，中共「將不擇手段，用上一切他們覺得必要的方式，來取得我國軍事機密」，他還說中國「厚顏無恥」。

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