中英對照讀新聞》Universal’s new Epic Universe park challenges Disney in Florida環球的全新史詩宇宙樂園在佛羅里達挑戰迪士尼

For decades, Universal Orlando Resort was a pit stop on a vacationer’s way to the “Most Magical Place on Earth,” Walt Disney World.

數十年來,奧蘭多環球影城度假村不過是度假遊客前往「地球上最魔幻之地」,華特迪士尼世界的一個休息站。

Now, NBCUniversal owner Comcast aims to rewrite the travel itinerary with Epic Universe, a major new theme park in Central Florida set to open on Thursday.

如今,NBC環球持有者康卡斯特,致力以「史詩宇宙」這座位在佛羅里達中部、將於週四開幕的全新大型主題公園改寫旅客行程表。

An estimated $7 billion investment has doubled the resort’s size, adding 750 acres and populating it with familiar movie and game characters, which it owns or licenses. It features five themed worlds: The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic; Super Nintendo World; How to Train Your Dragon-Isle of Berk; Celestial Park; and Dark Universe.

這項估計70億美元的投資使度假村規模翻倍,增加750英畝並引入所持有或授權的耳熟能詳電影、遊戲角色。主打的五大主題世界為:哈利波特魔法世界-魔法部、超級任天堂世界、馴龍高手-博克島、天空樂園與黑暗宇宙。

Epic Universe represents the largest investment Comcast has made in Universal’s theme parks since gaining control of the business in 2011.

史詩宇宙代表著康卡斯特自2011年取得商業控制權後,對環球主題公園的最大筆投資。

