川普、李光耀相提並論 美防長得罪新加坡人

美國國防部長赫格塞斯五月卅一日在香格里拉對話上發言時，將川普總統與星國已故總理李光耀相提並論，令若干星國網友大為不滿。（路透）

2025/06/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯五月卅一日將美國總統川普與已故新加坡建國總理總理李光耀相提並論，指稱川普勇於挑戰不再有效的舊式行事之道的本能及其對常識的重視，與李光耀帶領新加坡從脆弱的蕞爾小國走向在國際社會佔有舉足輕重地位，極其類似。然此看似褒揚之言，卻令不少星國人大為不滿，認為有貶低地位崇高的李光耀之嫌。

赫格塞斯是在「香格里拉對話」上發表演說時，做上述表示。赫格塞斯說，川李皆為「歷史知名人物」，兩人都「願意與他人合作，同時尊重彼此的自身利益」，一如已故的李光耀，川普的做法也以常識與國家利益為基礎…「置身新加坡，我認為這種方法相當吻合新加坡傳奇總理李光耀的務實作風」，李光耀在執政卅年期間把新加坡打造為全球最重要的金融與創新樞紐之一，而川普的作法一如已故的李光耀，以常識與國家利益為基礎。

請繼續往下閱讀...

二○一五年辭世的李光耀是星國首任總理，任期長達卅一年，在許多星國人心中具有崇高地位。赫格塞斯演說大讚李光耀具備「睿智領導力與戰略性遠見」，又將川李相提並論，仍招致不少覺得川普不夠格的星國人不滿，有人直言李光耀的確是具有歷史意義的人物，但川普就只是個歇斯底里的神經病；另有人說川李二人有如泡麵與精緻餐點，怎能相提並論；甚至還有人狠酸說，他剛覺得有點地震，八成是李光耀被氣到活過來在墳墓中輾轉反側。

美國國防部長赫格塞斯五月卅一日在香格里拉對話上發言時，將川普總統與星國已故總理李光耀相提並論，令若干星國網友大為不滿。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法