歐盟拉攏印太 抗全球最大挑戰

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯五月卅一日在香格里拉對話上發表演說，警告中俄是當前全球最重大的挑戰。（美聯社）

2025/06/01 05:30

指中俄持續深化關係 影響世界秩序

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在新加坡五月卅一日的亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指俄羅斯與中國不斷深化的關係，是當前全球「最重大的挑戰」，印太與西方國家應更緊密合作，維護基於規則的秩序。澳洲國防部長馬勒斯則敦促中國以更透明方式，從事軍事現代化和部署等活動。

歐盟批中助俄發展戰爭機器

卡拉斯指責中國協助俄國發展戰爭機器，用於打擊烏克蘭的軍民兩用設備中，多達八十％是來自中國，中國卻聲稱自己中立；不僅如此，中俄討論共同推動「百年未有之大變局」，並改寫全球安全秩序，「這是我們這個時代面臨的最大挑戰，我們都該備感憂慮」。她也呼應美國防長赫格塞斯的說法，認為中俄對亞洲、歐洲以外的威脅都應受到關注，「如果你擔心中國，你就應該擔心俄羅斯」。

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卡拉斯表示，歐盟希望在印太地區建立「符合共同利益的夥伴關係」，顯然不認同赫格塞斯「美國應專注印太，而歐洲應聚焦自身事務」的說法。卡拉斯強調，要應對中國的經濟主導地位，必須與「志同道合的夥伴」合作，包括美、英、澳洲、紐西蘭、日本、南韓及新加坡等。

此外，針對赫格塞斯稱川普總統堅持要求歐洲各國增加軍費是一種「嚴厲的愛」，卡拉斯笑著回應，「那畢竟是愛，總比沒有愛強」。她強調，歐盟與美國的關係並未破裂，也強調歐洲有些國家很早就意識到必須擴大國防投資，且歐洲的安全與太平洋地區的安全密切相關。

澳籲中軍事部署應更透明

澳洲防長馬勒斯接受「路透」專訪時表示，儘管中國仍是澳洲重要的戰略夥伴，但兩國間需要更加開放的溝通，希望中國不管在軍事建設或演習方面，都有更大的透明度。針對中國海軍今年二月在澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海進行實彈演習，馬勒斯強調，「我們非常清楚中國在進行什麼演習，以及想要演練和建立什麼樣的能力」。他說，儘管演習符合國際法，但中國應減少這類干擾行動。

日憂南海出現核戰力活動

日本防衛大臣中谷元則在演說中擔憂道，南海出現「欠缺透明度的核戰力等軍事力量迅速增強，以及挑釁式軍事活動增加」的情況，呼籲各國致力恢復基於規則的國際秩序，日本也將基於國家安保戰略，力圖從根本上強化防衛力。中谷還提到歐美及北約組織（NATO）對印太地區加強參與，凸顯跨區合作的重要，同時警告網路攻擊增加及海底電纜接連受損等事件，已對防衛造成嚴重影響。

美國防長赫格塞斯（左起）、澳洲防長馬勒斯、日本防衛大臣中古元與菲律賓防長鐵歐多洛在香格里拉對話場邊舉行四國防長會談。（歐新社）

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