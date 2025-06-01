為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國防部長：中國犯台將帶來毀滅 香格里拉對話警告 威脅可能迫在眉睫

    美國國防部長赫格塞斯昨在新加坡「香格里拉對話」演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。（法新社）

    美國國防部長赫格塞斯昨在新加坡「香格里拉對話」演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。（法新社）

    2025/06/01 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯五月卅一日在新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」發表演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。這是他迄今對台灣問題所發表最嚴厲的說詞。他也重申，美國將強化國防，因應北京對台侵略性立場等亞洲防務，但也要求各國必須為自身防衛做出更多貢獻。

    赫格塞斯：國際須對中提高警覺

    赫格塞斯指出，中國希望主宰並控制亞洲，其近來諸多軍事行動與姿態，國際社會必須提高警覺。中國對台灣的軍事攻擊「可能迫在眉睫」，不再純粹強化軍力，而是針對攻佔台灣「每天密集訓練」，隨時為實戰做好準備。若中國真試圖以武力併吞台灣，將對印太乃至全球帶來毀滅性後果。

    中國國家主席習近平已下令共軍在二○二七年前完成侵台各項準備，但專家評估這傾向於「理想目標」，而非「熱戰期限」。

    印太盟友 要提升防禦能力抗中

    赫格塞斯強調，美國的印太盟友應效法歐洲積極提高國防預算並強化軍力，但亞洲一些重要盟友反而削減國防預算，這完全不合邏輯。他說，美國對印太盟友的堅定承諾無庸置疑，川普總統致力「用實力換取和平」，這意味美國會在「最優先戰略區域」的印太阻止任何侵略行動，但盟友也必須提升各自防禦能力，才能有效共同因應中國挑戰。

    赫格塞斯補充，川普政府並不尋求戰爭，或支配、遏制、圍堵或挑釁中國，但要是嚇阻手段無效，美國將做好準備，「戰鬥並取得決定性勝利」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播