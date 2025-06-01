美國防部長：中國犯台將帶來毀滅 香格里拉對話警告 威脅可能迫在眉睫

美國國防部長赫格塞斯昨在新加坡「香格里拉對話」演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。（法新社）

2025/06/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯五月卅一日在新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」發表演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。這是他迄今對台灣問題所發表最嚴厲的說詞。他也重申，美國將強化國防，因應北京對台侵略性立場等亞洲防務，但也要求各國必須為自身防衛做出更多貢獻。

赫格塞斯：國際須對中提高警覺

赫格塞斯指出，中國希望主宰並控制亞洲，其近來諸多軍事行動與姿態，國際社會必須提高警覺。中國對台灣的軍事攻擊「可能迫在眉睫」，不再純粹強化軍力，而是針對攻佔台灣「每天密集訓練」，隨時為實戰做好準備。若中國真試圖以武力併吞台灣，將對印太乃至全球帶來毀滅性後果。

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中國國家主席習近平已下令共軍在二○二七年前完成侵台各項準備，但專家評估這傾向於「理想目標」，而非「熱戰期限」。

印太盟友 要提升防禦能力抗中

赫格塞斯強調，美國的印太盟友應效法歐洲積極提高國防預算並強化軍力，但亞洲一些重要盟友反而削減國防預算，這完全不合邏輯。他說，美國對印太盟友的堅定承諾無庸置疑，川普總統致力「用實力換取和平」，這意味美國會在「最優先戰略區域」的印太阻止任何侵略行動，但盟友也必須提升各自防禦能力，才能有效共同因應中國挑戰。

赫格塞斯補充，川普政府並不尋求戰爭，或支配、遏制、圍堵或挑釁中國，但要是嚇阻手段無效，美國將做好準備，「戰鬥並取得決定性勝利」。

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