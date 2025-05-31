被虧關稅戰「TACO」臨陣退縮 川普嗆記者爛問題

美國總統川普在關稅戰上反覆無常朝令夕改，被媒體酸是臨陣脫逃軟腳蝦，就連華爾街交易員與投資人都認同此看法。圖為川普廿四日出席美國西點軍校畢業典禮。（法新社）

2025/05/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普大殺四方的關稅戰多次證明只是雷聲大雨點小，因此慘遭媒體記者虧說他很「塔可」（TACO），氣得川普怒駁他才不是龜縮、而是談判。但TACO此一說法已逐漸傳開，受到華爾街交易員的歡迎與認可，美國媒體則忙不迭地列出川普在關稅上的TACO事蹟。

TACO一詞出自英國金融時報記者阿姆斯壯，用來強調川普傾向在其政策引發市場騷動時膽怯龜縮。塔可即TACO的音譯，字面意義原指在美國很常見的墨西哥捲餅，但實際上是「川普總是臨陣軟腳龜縮」（Trump Always Chickens Out）的字頭縮寫。阿姆斯壯說，投資者已意識到川普政府對市場與經濟壓力的承受力不是很高，會在關稅造成痛苦迅速收手退縮，「這就是TACO理論：川普總是臨陣軟腳龜縮。」

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美國國家廣播公司新聞（NBC News）列出川普在關稅上的十大TACO事蹟，像是原本揚言六月一日起對歐洲聯盟（EU）商品徵收五十％關稅，但兩天後就因川普與歐盟高層通話而延至七月九日；一度高達一四五％、導致美企暫停從中國進貨與下訂單的中國關稅，最後也因美中就關稅展開談判驟降。

但川普本人顯然對此說法大為不滿，在被記者詢及時怒嗆：「我軟腳龜縮？從沒聽過這種事…你剛才說的別再說了，這什麼爛問題」。川普還嗆說，他是在進行高風險的國際交易時與對方唇槍舌劍，「這叫談判」。

川普的駁斥無礙TACO爆紅，甚至被納入不再將TACO僅當作嘲諷的投資者詞彙表。投顧公司米爾街研究分析師伯恩斯則指出，川普的關稅發言一度會引發市場動盪，但如今則是「會反轉」或「不可靠」的想法深植人心，投資者逐漸不再受其影響。

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