中將恢復日水產品進口 不含福島10都府縣

日本福島縣相馬市一處漁港的漁民正在卸下漁獲。（法新社檔案照）

2025/05/31 05:30

〔駐日特派員林翠儀／鳥取卅日報導〕二○二三年八月起遭到中國全面禁運的日本水產品，可望在近期重啟輸中，日本農林水產省和中國海關部門日前進行磋商，就水產品恢復進口中國的必要條件達成共識；基本上，日本水產品出口商的加工保管設施必須進行登記，而且必須附具放射性物質檢測證明書。開放的對象也排除福島核災後被全面禁運的十個都府縣。

由於美中衝突加劇，中國近來頻頻向日本示好，日前除了主動撤除擅自設於與那國島附近的浮標之外，延宕已久的水產品重啟輸中問題也在近日解套。

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中國在福島核災後，禁止包括福島縣和東京都等十個都府縣的食品進口，至今尚未解禁，二○二三年八月又以福島核一廠排放核處理水入海一事，全面禁止日本水產品進口。二○二四年九月，日中達成共識，日方同意中方在國際原子能總署（IAEA）框架下參與對海水及核處理水取樣等監測，中方則逐步放寬日本水產的進口限制，不過即使解禁，也僅限於卅七個道府縣，不包括福島核災後被全面禁運的十個都府縣。

今年三月「日中經濟高層對話」同意繼續協商，隨後日本農水省和中國海關部門展開技術層面的多輪磋商，本月廿八日在北京舉行的第四次磋商，雙方終於達成共識。

「共同社」報導，相關人士指出，日本水產品恢復出口中國的具體時間未定，從登記手續完成並實際恢復出口可能需要數個月。日本水產品出口商的加工保管設施必須進行登記，兩國政府將推動相關手續，另外，附具水產品放射性物質檢測證明書也是出口的必要條件。

不過，日方對達成共識仍持正面看法，官房長官林芳正表示，在進出口所需的日方商家設施登記手續完成後，中方將恢復進口日本水產，預計朝著解決兩國間最大難題之一邁出一步。

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