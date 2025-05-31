港泛民派自辦初選45人獲罪 再4人出獄

因參與泛民派人士自辦初選而被控觸犯港版國安法串謀顛覆國家政權罪名成立的前民間人權陣線召集人岑子杰，卅日刑滿搭車離開石壁監獄。（路透）

2025/05/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕因五年前的自辦初選而被控串謀顛覆國家政權罪名並遭定罪的四名香港泛民派人士，卅日刑滿出獄，為當年多達四十五人入獄的泛民派初選案中第二批刑滿出獄者，重獲自由的四人感謝外界關心、感嘆人事皆非，但並未透露未來動向。

卅日刑滿出獄的四人，是已於二○二一年解散的民間社團「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰、前荃灣區議員譚凱邦、前元朗區議員王百羽，以及前觀塘區議員李嘉達；其中岑子杰在卅日一大早不到七時被警車送回住所。

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香港多個泛民組織在岑子杰入獄四年期間解散。根據港媒報導，岑子杰出獄後在被問到此事時慨嘆不懂得評論，但說相信大家都知道世界已變得不同。

泛民派初選案係指香港泛民陣營在二○二○年七月自辦初選活動計畫，透過選民投票選出參加同年九月舉行的香港立法會選舉泛民派候選人（該場立法會選舉因新冠疫情延至二○二一年投票），以便在香港立法會中取得過半席次，多名泛民派菁英因此被控觸犯同年六月底正式實施的港區國安法顛覆國家政權罪。

「主謀」戴耀廷刑期十年 仍在獄中

最後有四十五名泛民派人士遭定罪，其中被判最重的是被視為「主謀」的香港大學法律學院前副教授戴耀廷，刑期十年，其他人的刑期介於四年到七年多，包括香港「反送中」運動學生領袖之一、已遭解散的香港民主派政黨「眾志」前秘書長黃之鋒被判四年八個月。

部分刑期較短者近來陸續刑滿獲釋，估計光是今年就有十三人出獄，岑等四人是第二批，首批是上月底出獄的四名前立法會議員毛孟靜等人，另有袁嘉蔚等五人也將在今年刑滿出獄。

前民間人權陣線召集人岑子杰卅日重獲自由返家後展露笑顏。（路透）

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