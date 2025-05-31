迴避伸援台灣抗中 李在明：外星人入侵再說

李在明接受專訪被問及若中國武力犯台，是否會協助台灣？李回說，「要等外星人入侵地球時，才會思考這個問題的答案」。（法新社檔案照）

2025/05/31 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓將於六月三日舉行總統大選，美國「時代雜誌」廿九日刊出對最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明的獨家專訪。在標題為「李在明力圖帶領南韓度過危機和日益嚴峻的挑戰」專訪中，李在明被問及若中國武力犯台，他是否會協助台灣？李在明則回說，「要等外星人入侵地球時，我才會思考這個問題的答案」。

時代指出，李在明向來以對中國友好著稱，但此次競選為了爭取中間選民，他已淡化親中言論。專訪中他甚至稱讚駐韓美軍「實際上在美國遏制中國的政策中發揮了非常重要的關鍵作用」。對美國與俄羅斯的和解，他也認為這是「向中國施壓的一種手段」。

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稱李在明此次當選機率是九十五％的南韓國民大學教授蘭科夫說：「南韓是全球最親美的國家之一。即使左派領袖對美國不太熱中，公開對抗也不會得到公眾支持。」

過於親中 曾批尹刺激中國

李在明去年三月曾批評當時尹錫悅政府的對中政策，質疑他「為何刺激中國」，並公開表示，無論台灣海峽發生什麼事都與南韓無關，南韓不應介入，「我們只須發展好自己，對中國和台灣都說聲謝謝就可以了」。此一「謝謝論」當時引發執政的「國民力量黨」砲轟共同民主黨屈從中國，並在本月十八日的總統大選辯論時，再次遭到國民力量黨候選人金文洙與「改革新黨」候選人李錫俊的圍剿，批他過於親中。

在專訪中，李在明對美國總統川普顯露想和北韓直接談判的意願指出，即使雙方進行直接對話，仍可能出現某些經濟合作或援助相關的問題，「真正將南韓政府邊緣化並不容易」。對於七成南韓人支持發展核武，李在明認為並無必要，因為北韓的核武能力和南韓的「強大傳統軍力」已達到「恐怖平衡」，發展核武會引發日本等國仿效的骨牌效應，而美國想要避免此一情況。

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