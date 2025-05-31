中生簽證大撤銷 美不再容忍中國竊密

美國國務院在宣布將大力撤銷中國留學生簽證後，廿九日再次強調不會容忍中國濫用美國大學資源，以及竊取美國研究成果、智慧財產權或技術。（路透檔案照）

2025/05/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院在宣布將大力撤銷中國留學生簽證後，廿九日再次強調不會容忍中國濫用美國大學資源，以及竊取美國研究成果、智慧財產權或技術，但對新計畫如何實施，以及是否導致中國公民全面被禁止在美求學皆未回應。與此同時，美國國會共和黨議員為新措施拍手叫好，但中國留學生直指川普政府的行為與北京愈發雷同。

國務院發言人布魯斯拒絕透露相關措施會影響多少中國留學生，只稱美方將仔細審查「被視為對國家構成威脅或問題」的任何人。她並未闡明如何確定對方構成威脅，但強調為了維護美國國安，美方不會容忍中國濫用美國大學資源或竊取美國的研究成果、智慧財產權或技術，來增強自身軍事實力、蒐集情報或壓制反對聲音。

請繼續往下閱讀...

人數太多 全部審查有難度

一位國務院官員表示，各國大使館尚未收到新簽證措施如何實施的官方指引，但二○二三至二四學年期間，美國約有廿七．七萬名中國留學生，要審查所有中國留學生簽證將是十分艱鉅的任務，「這太瘋狂了」。

川普首次執政期間負責領事事務的助理國務卿里契直言，川普可能希望單憑威脅就能促使中國學生重新考慮是否赴美求學，就像鼓勵非法移民自行離境。他推測，川普政府或許還不知道該措施的適用對象，且國務院指引方針通常不公開，公眾無從得知。

學生簽證 已成北京「特洛伊木馬」

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」指出，美國的學生簽證制度已成為北京的「特洛伊木馬」，使其學生可不受限制地進入美國頂尖機構，對國安構成直接威脅，撤銷簽證「正是我們需要的行動」。眾議員摩爾直言，中國法律要求所有公民協助情報蒐集，因此不能允許每年卅萬中國公民持學生簽證赴美。

美國「國家廣播公司」（NBC）訪問的多名中國留學生直言，赴美是為追求中國沒有的自由，但現在川普政府愈來愈像「那個我們遠離的專制政權」。川普政府的策略，包括嚴厲且尖銳的言辭和恐嚇，與北京很相似，但只是在誘發「紅色恐慌」，並非真正在乎理想，「我們一直開玩笑說，川普好像在效法習近平」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法