馬克宏示警 放棄烏克蘭 恐危及台灣

法國總統馬克宏卅日出席新加坡「香格里拉對話」，對國際衝突和全球安全情勢發表開幕主題演說。（法新社）

2025/05/31 05:30

首參加香格里拉對話 倡歐亞新聯盟 對抗中俄脅迫

〔編譯林家宇／綜合報導〕由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）與新加坡國防部聯合舉辦的「香格里拉對話」卅日登場，包括法國總統馬克宏與美國國防部長赫格塞斯等各國領袖、官員出席。馬克宏在開幕主題演講抨擊中國與俄羅斯試圖建立「脅迫範圍」，更示警如果允許俄羅斯控制烏克蘭部分領土，將對亞洲構成風險，「台灣將會發生什麼事？」

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馬克宏是首位在此一亞洲最重要安全峰會發表開幕主題演講的歐洲國家元首。他示警，美中兩大強權對立是當前世界面對的主要風險，若各國在美中之間選邊站，將抹殺全球秩序，摧毀第二次世界大戰後為維護和平所建立的機制。

在美中之間選邊站 將抹殺全球秩序

馬克宏敦促歐洲和亞洲建立一個新聯盟，以遏制尋求建立「脅迫範圍」的大國；此言是對中、俄的抨擊。他說，「有些國家想以勢力範圍為名，建立脅迫範圍」，「一些國家想要控制從歐洲邊緣到南海群島的地區，…為了自身利益擠走其他國家」。

馬克宏敦促中國阻止北韓介入烏俄戰爭，「若中國不願北約組織（NATO）牽涉到東南亞或亞洲事務之中，他們就應該防止北韓在歐洲領土作戰」。他還警告，如果美歐無法結束烏俄戰爭，將削弱美國在遏制中國就台灣問題發生可能衝突的信譽。

俄羅斯目前控制烏國近五分之一的領土，馬克宏對此表示，如果放棄烏克蘭，恐對台灣構成風險，「如果我們認為俄羅斯可以不顧任何限制、約束與全球秩序的反應，佔領烏克蘭的一部分領土，…那麼台灣將會發生什麼事？」「如果菲律賓發生什麼事，你們會怎麼做？」

嚇阻中國侵台 美防長：無意尋求衝突

至於首次參與香格里拉對話的赫格塞斯，登機前向記者說，華盛頓的政策意在嚇阻中國侵略台灣，「我們無意對任何對象尋求衝突，包括共產中國」。他在抵達新加坡後，出席非正式的美國與東南亞國協防長會議，並在會中重申美國對區域的堅定承諾，強調將加強與東南亞國家的國防合作。

馬克宏親自參與本屆對話，展現出法國投入印太區域事務的強烈意圖。該國發布的印太戰略中，強調「面對中國與日俱增的力量、領土聲索以及與美國的全球競爭，維持基於法治的國際秩序必要性」。

馬克宏與新加坡總理黃循財會晤後告訴媒體，印太地區仍有空間容納兩大強權之外的國家，「我們既非中國也非美國，不願依賴任何一方」、「我們想要的是盡可能與彼此合作，以及為人民及世界秩序的成長、繁榮及穩定合作」。

美國國防部長赫格塞斯卅日出席新加坡「香格里拉對話」。（歐新社）

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