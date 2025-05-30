川普不知? 馬斯克閃辭效率部

曾積極為美國總統川普助選以及協助川普刪減聯邦政府開支的全球首富馬斯克，宣布結束以特別政府雇員之姿帶領政府效率部的職務。圖為今年三月十四日兩人被拍到在白宮對話。（法新社）

2025/05/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕才被爆批評美國總統川普「大又美」聯邦支出法案的全球首富馬斯克廿八日宣布，辭去在美國政府中帶領政府效率部（DOGE）、協助削減聯邦政府開支的職務。目前並不清楚馬斯克閃辭是因為與川普鬧翻還是想專心回歸商界，但據稱馬斯克擔任執行長的電動車大廠特斯拉的股東，已要求馬斯克必須全職工作。

馬斯克在自家社群平台Ｘ上發文說，隨著他擔任「特別政府雇員」的預定時間即將告終，他感謝川普總統給他機會協助減少聯邦政府的浪費性支出，「隨著DOGE成為遍及（聯邦）政府的一種生活方式，其使命將隨時間的進展而更為強化」。

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傳對外宣布前 兩人未正式談過

白宮一名官員廿八日晚間證實馬斯克即將離開川普政府的消息無誤，「今晚離開」。該消息人士向「路透」表示，馬斯克閃辭既快速又唐突，對外宣布前並未與川普正式談過，而且馬斯克的離職是「某高層人士」決定的。目前並不清楚馬斯克離職的具體原因，但他在川普政府擔任「特別政府雇員」的一三○天任期，本就在五月底之際到期。

多家美國媒體提到，馬斯克離職前一天在率先曝光的媒體專訪片段中罕見批評川普力挺的支出法案，稱該法案導致預算赤字大增，讓DOGE幫政府撙節開支的努力形同做白工，引發多位白宮資深官員、包括副幕僚長米勒的不滿。白宮為此還致電多位參議員，重申川普對該法案的支持。川普在當天被記者追問馬斯克的批評時，拒絕直接回應，只是不斷為該法案辯護，同時讚揚共和黨推動法案的努力。但過程中，他一次也沒有提到馬斯克的名字。

馬斯克在DOGE大殺四方之舉引發眾怒、影響特斯拉形象與業績後，四月下旬在特斯拉的財報電話會議上表示會淡出政務回歸商界，白宮也於四月底證實馬斯克不再固定現身白宮。

馬斯克稍早淡出DOGE的同時，就有傳聞指稱特斯拉有意另覓新執行長，此傳聞稍後遭特斯拉否認。但「華盛頓郵報」與美國財經媒體CNBC廿八日又不約而同指出，一群特斯拉股東致函特斯拉董事長丹候，要求以馬斯克每週至少在特斯拉工作四十小時，做為股東為馬斯克安排薪酬方案的條件。

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