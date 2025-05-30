太空擁擠 中國天宮正研發防衛武器

據中國科學院國家太空科學中心研究員孫志斌說法，天宮太空站正在研發自我防衛機器人系統。圖為二o二一年中國科學技術館在太空日展示太空站巨幅影像。（路透）

2025/05/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「南華早報」廿九日報導，中國科學院國家太空科學中心研究員孫志斌透露，中國的天宮太空站正研發自我防衛系統，利用小型機器人推離迫近的不明物體。

以小型機器人推離不明物體

孫志斌廿七日以「中國空間站技術成就與未來發展」為題，在南京理工大學進行科普講座。過程中談到，當局正在研發能夠攔截、推離可疑太空船的快速應對太空防衛系統。他說明，假如有不明物體接近天宮太空站或其他關鍵太空基礎設施，系統能夠派出一具小型機器人推進器，附著並推離目標物到安全距離之外。

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孫志斌在回答觀眾提問時表示，有時另一些太空船會刻意逼近，也許只是想稍作觀察，但仍可能對行動產生干擾。在這樣的案例中，會先試著分析對方的意圖，接著選擇如何應對，包括迴避、調整軌道或釋放小型機器人改變目標方向。

近年民間航太產業蓬勃發展，尤其是全球首富馬斯克創立的「SpaceX」，持續在太空廣泛部署「星鏈」衛星，使得近地軌道更加擁擠、繁忙，增加了意外接觸、碰撞事故機率。

中國二○二一年向聯合國回報，由於存在與SpaceX星鏈衛星撞擊的可能性，太空站必須兩度進行迴避操作。據報告說法，星鏈-1095與2305從慣常軌道接近天宮運作範圍，促使太空站於當年七月一日和十月廿一日緊急閃避。

報導提到，美國「國防高等研究計畫署」（DARPA）也在研發類似防衛科技。一項進行中，目標是建造具偵測、修復地球靜止軌道（GEO）衛星能力的機器系統計畫，可能經改造後操控其他太空船。

隨著美中相繼於二○一九、二○二四年成立太空軍，及全球提升關注太空安全之際，太空防衛成為大國焦點發展項目之一。美國總統川普近期才提出耗資一七五○億美元的「金穹」太空飛彈防禦系統，用於攔截極音速飛彈和洲際彈道飛彈等威脅，引發中國批評「具有濃厚的進攻性色彩」，加劇外太空戰場化和軍備競賽風險。

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