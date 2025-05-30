美簽新禁令 鎖定外國言論審查官員

美國國務卿魯比歐宣布，將針對審美國人言論的外國官員與個人，祭出限制簽證措施。（法新社檔案照）

2025/05/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿八日表示，美國將採取行動對抗海外針對美國科技公司的「公然審查行為」，拒絕向阻止美國人發布社群媒體貼文的外國官員與個人簽發簽證。他強調，這是川普政府就言論自由所展開的新一輪奮戰。

魯比歐指出，美國將開始限制簽發簽證給那些「審查在美國受保護言論」的「外國官員及個人」。他在聲明中說：「外國官員在美國境內對美國公民或美國居民於美國平台上的社群媒體貼文，發出或威脅發出逮捕令，這是不可接受的」，「同樣無法接受的是，外國官員要求美國科技平台採用全球內容審核政策，或進行超出其權限、延伸至美國的審查活動」。

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美國國務院表示，這項簽證禁令屬於「移民和國籍法」範疇所賦予國務卿的權力，如果「任何外國人」入境「可能對美國外交政策造成嚴重不利後果」，得以拒絕入境。

魯比歐在社群媒體Ｘ上寫道，「長期以來，美國人因行使言論自由權而遭到外國當局罰款、騷擾甚至起訴」，但「言論自由是美國生活方式的核心，是與生俱來的權利，外國政府無權干涉」。魯比歐強調，不會容忍對美國主權的侵犯、尤其是侵犯到行使言論自由的基本權利。

巴西大法官禁Ｘ營運 恐獲制裁

魯比歐沒有公開透露任何將根據新政策而被拒絕簽證的官員姓名，也未點名任何具體事件。但上週，他向國會議員暗示，計畫對巴西最高法院大法官莫瑞斯實施制裁。莫瑞斯去年以散播虛假訊息為由，下令Ｘ在巴西停止營運，此後成為川普顧問馬斯克的眼中釘。此外，他也質疑歐洲聯盟的「數位服務法」對言論自由施加過度限制。

美國副總統范斯二月就在慕尼黑安全會議上砲轟歐洲領導人涉嫌審查言論。美國多家大型科技公司如臉書母公司Meta也曾表示，歐盟「數位服務法」等同審查平台。但歐盟官員反駁，該法是要科技巨擘加強處理不法內容，包括仇恨言論與兒童性剝削。

美國國務院人權辦公室高級顧問薩姆森廿七日曾針對社群媒體規範指出，歐洲人正仿效針對美國總統川普及其支持者的做法，採取類似的審查、妖魔化等策略。他說，這揭示全球自由主義計畫並未促進民主的繁榮，反而讓害怕人民的腐朽統治踐踏民主和西方傳統。

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