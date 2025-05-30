菲增建海軍基地 強化防衛嚇阻中國

美軍C-130運輸機在美菲二○二三年舉行的一次軍演中，準備越過地面上的F/A-18戰機，降落在蘇比克灣前美國海軍機場。（法新社檔案照）

2025/05/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海主權爭議的緊張局勢日益加劇，菲律賓正加速其海軍現代化進程，計畫在關鍵的蘇比克灣及南部民答那峨島增設並擴建海軍基地。此舉被視為馬尼拉當局在南海動盪局勢下擴大防衛縱深、力抗中國壓力的關鍵一步，同時也透露出其發展本土造船與後勤能力，逐步降低對外國軍備依賴的長遠考量。

逐步降低對外國軍備依賴

「南華早報」廿九日報導，菲律賓總統小馬可仕廿日在海軍建軍一二七週年慶典上宣示，其政府正「積極投資於反應迅速且符合時代需求的資產與系統」。此系列舉措隸屬於菲軍名為「地平線三」（Horizon3）的長期現代化計畫。小馬可仕確認，鄰近蘇比克灣灣口的納巴桑（Nabasan）海軍站將進行擴建，海軍部署也將延伸至附近的格蘭德島（Grande）與奇基塔島（Chiquita）。蘇比克灣曾為美軍重要基地，美軍撤離後，此地仍是菲美兩軍重要的後勤支援樞紐。

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近期中菲在南海的緊張情勢尤為突出。菲律賓外交部發言人達沙廿九日罕見發表強硬聲明，駁斥中國對南沙群島擁有主權的說法，並強調中國無權干涉菲國在南海的合法活動。此番表態的背景是中菲船隻近期在爭議海域再次發生對峙，據報中國海警船曾對菲律賓船隻使用水砲。

發展本土造船與後勤能力

小馬可仕指出，現代化核心在於提升海軍專業技能與後勤維護能力。除蘇比克灣外，民答那峨島的東米薩米斯省也將建立新海軍支援基地，以分擔甲美地（Cavite）基地的壓力。

專家分析說，菲國新海軍基地建設旨在強化領土防衛、滿足新艦停泊需求（如四月接收的韓製「馬爾瓦號」飛彈護衛艦），並解決艦隊擴張後的後勤瓶頸，同時提升本土維修能力以減少對外依賴。此觀點獲菲國智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩及前海軍分析師帕拉達等專家認同。

論及蘇比克灣與美軍「強化國防合作協議」（EDCA）的關聯，分析家認為菲國新基地仍可容納美軍，但帕拉達提醒須警惕重蹈昔日美軍基地社會問題的覆轍；卡貝薩表示，蘇比克灣對捍衛菲國在西菲律賓海（南海一部分）的利益至關重要，民答那峨島新基地則有助回應南部邊境（含蘇祿─蘇拉威西海）安全挑戰及水下威脅。

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