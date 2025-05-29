加拿大找英王相挺 川普又喊併入美國 金穹免費

就在英國國王查爾斯三世在加拿大國會發表演說之際，美國總統川普再度表示，只要加拿大成為美國第51州，就可以免費加入「金穹」飛彈防禦系統。（歐新社檔案照）

2025/05/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國王查爾斯三世在廿七日開議的加拿大國會發表「御座致詞」，表示值此世界之危險猶勝以往的時刻，加國正面臨空前挑戰。在加國屢遭美國總統川普揚言合併之際，查爾斯三世的演說，被普遍視為展現對加拿大的支持。川普同日再度提出類似論調，表示加國可以免費加入他的「金穹」飛彈防禦系統，只要加拿大成為美國的一部分。

英王赴加發表御座致詞 稱加完全獨立

查爾斯三世以法語發表演說指出，上次伊莉莎白二世在加國國會發表御座致詞的一九五七年，冷戰正在加劇，今日加拿大正面臨我們此生中前所未見的挑戰；加國政府將重新投資軍隊，來捍衛國家主權，也會透過加入「歐洲再武裝」計畫，尋求向歐盟採購軍備。他引用加拿大國歌中的一段「北國真的強大又自由」，並說，加拿大已與過去截然不同，已是有自己的憲法、完全獨立的國家；加國「擁抱其英國、法國和原住民的根源，成為一個勇敢無畏、雄心勃勃且富有創新力的國家」。

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加國為大英國協成員，英國國王為其元首，但是很罕見親赴加國發表御座致詞。川普一再揚言要加國成為美國的一州，促使加國總理卡尼邀請查爾斯三世發表這場演說，明確地凸顯加拿大的主權。

查爾斯三世演說後，川普發文表示：「如果加國依然是一個與美國有別、但是不平等的國家，那就要花六一○億美元（加入『金穹』），但是，假如他們成為我國寶貴的第五十一州，就不用花一毛錢。」卡尼日前曾表示，有興趣加入該系統，但堅拒以失去主權為代價。

「華爾街日報」廿七日報導，川普提出可攔截高超音速飛彈的「金穹」系統後，令中國、俄羅斯和北韓備感威脅，近日接連批評這套系統「意謂著大幅擴軍」、「嚴重破壞穩定」，以及使太空成為戰場等。

分析家警告反助長敵國擴充軍備

美國表示，正因為威脅日增，所以有必要打造一套更全面的防禦系統，並駁斥外界稱將太空軍事化的批評。目前美國在阿拉斯加、加州部署了數十套陸基飛彈攔截系統，以及配備神盾戰鬥系統的海基攔截因應洲際飛彈；另有「愛國者」、「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，薩德），針對射程較短的威脅。而金穹的一大目的則是在太空部署攔截器。

不過，分析家警告，任何飛彈防禦系統只能提供大約八十五％的防禦，而這可能促使部署國有一種不實的安全感，同時反而助長敵對國擴大生產武器。美國科學家聯盟（FAS）核子資訊計畫主任克里斯登森說，還沒到冷戰初期的情況，「但是正在上演的所有這些態勢，都愈加可能產生一場核武軍備競賽」。

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