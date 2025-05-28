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    中國超級使館 嚴重威脅倫敦金融城

    中國擬在倫敦市中心的皇家鑄幣廠舊址打造規模空前的「超級使館」，引發資安與國安疑慮。圖為今年2月大批示威者聚集在鑄幣廠舊址前抗議，反對新使館計畫。（法新社檔案照）

    中國擬在倫敦市中心的皇家鑄幣廠舊址打造規模空前的「超級使館」，引發資安與國安疑慮。圖為今年2月大批示威者聚集在鑄幣廠舊址前抗議，反對新使館計畫。（法新社檔案照）

    2025/05/28 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國計畫在倫敦市中心打造規模空前的「超級使館」，引發英國資安專家示警，擔心該設施一旦落成，將對鄰近的金融城構成嚴重通訊監控與國安威脅。該預定館址鄰近英國電信（BT）一座關鍵交換中心，被視為潛在的經濟間諜據點，使館興建計畫因安全疑慮而爭議不斷，迄今仍未拍板。

    鄰近電信中心 恐為經濟間諜據點

    英國「每日電訊報」報導，根據保守黨援引「環境資訊條例」公開的政府內部電子郵件，英國創新局（Innovate UK）一名資深專家去年十月致函社區與地方政府部門，警告中國新使館的選址高度敏感，敦促中央立即介入。這項興建案包括可容納兩百名外交人員的住宅區與大型地下設施，位置與英國電信一座敏感的交換中心僅咫尺之遙，恐讓中國藉此滲透光纖網路，進行通訊監控或駭客攻擊。

    該專家強調，這種風險已違反「二○二一年外交國防安全政策綜合檢討報告」所揭示的對中安全原則，以及「二○二一年電信（安全）法」與「二○二一年電子通訊（安全措施）條例」的規定。他早在兩年前就曾示警，這項計畫「潛在影響不僅限於區域範圍，恐掀起全國性爭議」。

    倫敦金融城的電信交換中心是英國光纖數據傳輸的重要節點。在野保守黨發言人指出，若中國使館地下設施接近該系統，恐為經濟間諜活動大開方便之門，企業機密與金融資料將面臨重大風險。影子社區大臣霍林拉克批評工黨政府為拉攏中國，選擇漠視安全警告，呼籲應比照愛爾蘭與澳洲，果斷阻止這項計畫。

    中國新使館建案曾於二○二二年遭倫敦市塔村區議會（Tower Hamlets Council）否決，中方隨後提交幾乎相同的第二版計畫，目前已由英國社區部門「調閱審查」（calling in），交由規劃檢察署進行獨立評估，最終是否核准將由內政大臣定奪。與此同時，新任首相施凱爾致力加強對中經貿關係，包括財政大臣里夫斯與外交大臣拉米等高層官員已相繼訪中，施凱爾本人也計畫成行。

    英國「每日郵報」曾揭露中國使館地下設計圖，其中包括多個未標明用途的地下空間與通道，引發「間諜地牢」疑雲。中國駐英使館否認指控，反指「反華勢力惡意抹黑」。

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