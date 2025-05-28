南韓軍人被中收買 外洩美韓軍演機密

一名中韓混血的南韓現役軍人涉嫌向中國軍方情報部門洩漏韓美聯合軍演機密，上月遭到逮捕，本月依一般通敵罪嫌起訴。圖為2023年8月韓美「乙支自由護盾」聯合演習。（法新社檔案照）

2025/05/28 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓一名現役軍人因涉嫌向中國軍方情報部門洩漏韓美聯合軍演機密，上月遭到逮捕，經調查發現他是中韓混血，且外祖父為中國退役軍官，本月十五日已依一般通敵罪嫌予以起訴。

外公為中國火箭軍退役軍官

韓聯社等根據軍事檢察部門廿六日向國會國防委員會所屬「國民力量」議員姜大植提供的起訴書報導，該名被起訴的現役陸軍士兵「Ａ某」二○○三年出生於中國，父親是韓國人，母親為中國人，在北京與外祖父母一起生活長大，○八年曾在南韓短暫居留約五個月。其外祖父為二○○五年退役的中國火箭軍軍官。

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據調查，Ａ某在二一年九月進入中國當地大學就讀，二三年十二月返回南韓服役，二四年一月結束新兵訓練後，在前線部隊擔任補給兵，曾在中國社群網站上傳身穿陸軍制服的照片，之後收到中國人民解放軍聯合參謀部情報局天津工作處所屬的一個工作小組聯繫，接受翻譯工作委託，自此開始往來。

去年八月，Ａ某在休假期間前往北京，與中國軍方情報人員接觸，承諾透過智慧型手機應用程式向中方提供軍事機密。他返回部隊後依照收到的指令，利用軍隊內部電腦傳送韓美「乙支自由護盾」（UFS）年度軍演相關資料。

以支付寶收37萬 通敵罪起訴

洩密資料據稱為美軍向韓方提供的文件，包括駐韓美軍駐地名稱與兵力增員計畫、有事時發動精密打擊的可能目標，以及負責韓美聯合軍演的軍官所屬部隊、姓名、聯絡方式等資料。

起訴書指出，Ａ某去年八月至今年二月透過「支付寶」陸續收取共八．八萬人民幣（約卅六．七萬台幣）報酬。南韓軍方在四月十八日發現Ａ某洩密後將他逮捕，本月十五日依一般通敵罪嫌起訴。

韓聯社及朝鮮日報等南韓媒體去年八月也曾披露，一名四十九歲南韓情報司令部軍務員，二○一七年被中國情報部門收買，收取約一．六二億韓元（約三五三萬台幣）酬勞，接受指示利用內部安全漏洞，透過列印、拍攝、截圖、記錄等方式刺探收集情報，向中方洩漏多項軍事機密。

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