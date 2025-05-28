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    嚇阻俄國侵略 美加強歐洲北部防線

    北約組織的北歐和波羅的海國家近期在瑞典哥特蘭島舉行演習，當地是對俄羅斯領土進行深度打擊的戰略要地，可部署感測器和長程武器系統。圖為2024年3月瑞典義務役官兵在哥特蘭島受訓。（路透檔案照）

    北約組織的北歐和波羅的海國家近期在瑞典哥特蘭島舉行演習，當地是對俄羅斯領土進行深度打擊的戰略要地，可部署感測器和長程武器系統。圖為2024年3月瑞典義務役官兵在哥特蘭島受訓。（路透檔案照）

    2025/05/28 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」廿六日指出，儘管美國總統川普對北大西洋公約組織（NATO）語多批評，但美國仍積極加強北約在歐洲北部防線的「殺傷力」，包括近期與北歐和波羅的海北約成員國舉行聯合演習，以強化軍事行動協調性，嚇阻俄羅斯的侵略野心。

    北約的北歐和波羅的海國家近期在瑞典哥特蘭島（Gotland）舉行演習，該島距離俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）約三二一公里，是對敵方領土進行深度打擊的戰略要地，可部署感測器和長程武器系統，主導波羅的海空中和海上行動，因此俄國總統普廷對該島虎視眈眈。北約在此地演習即是向俄國傳遞訊息，儘管川普不斷質疑北約，又透露減少海外軍事介入的意願，使其陷入歷史性危機，但美軍在北歐並未懈怠。

    美國陸軍歐洲和非洲作戰副參謀長薩斯拉夫（Andrew Saslav）直言，美國陸軍的立場依然堅定，北極和波羅的海地區已成為美國戰爭計畫核心，因為在新的地緣政治衝突時代，該地區的航運路線、領土和能源儲藏對西方至關重要，而且該地區國家對俄國格外強硬，正設法推動歐洲重新武裝及增加國防預算，同時支持烏克蘭抗俄。

    在為期三週的演習中，聯軍共同演練可能出現的戰爭場景，包括實彈射擊、以無人機進行醫療補給，以及在挪威北極圈進行空降任務等，目標為遏制俄國侵略、整合盟友，包括加入北約不久的芬蘭和瑞典。為了模擬哥特蘭島保衛戰，英軍先進行偵察，隨後調派一一○名傘兵展開空降行動，連夜穿越樹林到達飛機著陸區。同日午夜，一支美軍陸戰隊也帶著M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）前往會合。

    打造哥特蘭島為後勤和防禦中心

    「泰德史蒂文斯北極安全研究中心」瑞典分部主任朗奎斯特（Stefan Lundqvist）指出，由於俄國在波羅的海的戰略位置非常薄弱，任何衝突都將包括俄軍立即尋求佔領波羅的海國家、芬蘭和波蘭的關鍵港口地區，而哥特蘭島很可能成為衝突初期敵對行動的發生地。因此，哥特蘭島正被打造成北約後勤和防禦中心，戰時預計將部署約四千五百名官兵，且每年都有數百名義務役軍人來此受訓。

    挪威國防研究院資深研究員艾特蘭（Kristian Atland）表示，在芬蘭和瑞典加入後，北約在北極圈以北擁有一塊連續的領土，一旦波羅的海國家發生軍事危機或衝突，北約調派增援部隊也會更容易。

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