援烏武器射程放寬 可攻俄境目標

德國總理梅爾茨宣布，德國與烏克蘭的主要西方盟友已解除對援烏武器的射程限制，允許烏克蘭使用這些武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標。（路透）

2025/05/28 05:30

西方盟友加強烏自衛能力 俄嗆危險不利和談

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯連續數日對烏克蘭發動大規模空襲，德國總理梅爾茨廿六日宣布，德國與烏克蘭的主要西方盟友已解除對援烏武器的射程限制，允許烏克蘭使用這些武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標，以加強自衛能力，並重申將竭盡全力繼續支持烏克蘭，「包括軍事支持」，並與其他支持者密切協調。

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軍事支持 德英法跟進美解除射程限制

梅爾茨在德國公共媒體「西德廣播公司」（WDR）的專訪中表示：「德國、英國、法國和美國對交付烏克蘭的武器不再實施射程限制」，強調烏克蘭直到最近才開始採取這類行動，「現在可以針對俄國境內的軍事陣地進行防禦性打擊」。

這項政策轉變源自二○二四年底烏克蘭西方盟友的決策調整。美國拜登政府去年十一月授權烏克蘭使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻擊俄國境內目標。英國隨後允許烏克蘭使用「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，法國則重申同型的「SCALP」飛彈可用於相同目的。梅爾茨並未詳述各國決策細節，但強調此為協調一致行動。梅爾茨強調，德國將與盟友密切協調，竭盡所能持續對烏克蘭提供包括軍事在內的支援。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應稱，西方此舉「危險」，不利推進和談，「如果這些決定確實已做出，將完全與政治和平解決的期望背道而馳。」俄國外交部長拉夫羅夫則說，這番言論展現如今歐洲國家領袖人物的素質，其他德國官員的說法似乎與梅爾茨矛盾，而這種彼此矛盾的訊息讓莫斯科認為，歐洲國家早已決定允許烏克蘭使用歐洲提供的飛彈，對俄國境內目標進行長程打擊，只是這項決定「一直被保密」。

普廷持續對烏發動空襲 和談幾無進展

德國前總理蕭茲曾對向烏克蘭提供射程五百公里的「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈態度謹慎，擔心激化與莫斯科的緊張關係。梅爾茨上任前支持交付該型飛彈，但並未明確表態是否執行，傾向於採取隱諱軍援細節的「戰略模糊」立場。

與此同時，烏克蘭空軍廿七日指出，俄羅斯過去廿四小時發動大規模無人機和飛彈攻擊，向烏克蘭發射六十架無人機，造成至少六人喪生、廿四人受傷。梅爾茨批評俄國總統普廷將和談視為「軟弱象徵」，並拒絕外交努力。梅爾茨強調，西方國家已窮盡外交手段，「除了舉白旗，我們已無計可施」，若普廷拒絕有意主導和談的梵蒂岡提議，戰事恐將延長。

另一方面，由於俄羅斯總統普廷持續對烏克蘭發動攻擊，和平談判幾無進展，華爾街日報引述熟知美國總統川普思維人士報導，川普正考慮本週對莫斯科祭出制裁，相關措施可能不會針對銀行業，但為了施壓普廷對停火卅天等倡議做出讓步，華府正就其他選項進行商討，但川普也有可能否決實施制裁。

二○二四年六月，烏克蘭總統澤倫斯基訪問德國，與德國國防部長佩斯托瑞斯聯袂視察「愛國者」防空飛彈系統。（歐新社檔案照）

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