金融時報記者新書揭露︰蘋果傾注資源 助長北京力量

英國「金融時報」科技記者麥吉的新書指出，在蘋果已故共同創辦人賈伯斯和現任執行長庫克領導下，蘋果長年對中國傾注龐大資金與人力，建構出極為繁複的生產體系，卻也無可避免地賦予、助長北京的發展和力量，並使其武器化。（路透檔案照）

2025/05/27 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「金融時報」科技記者麥吉（Patrick McGee）本月出版新書「蘋果在中國：捕獲世界上最偉大的公司」（Apple In China: The Capture of the World’s Greatest Company，暫譯），描述蘋果危險地依賴在中國建立的利益關係與供應鏈網絡，長年對中國傾注龐大資金與人力，建構出極為繁複的生產體系，卻也無可避免地賦予、助長北京的發展和力量，並使其武器化。

「華盛頓郵報」評論，做為全球首家市值達三兆美元（約九十兆台幣）的企業，蘋果創造的國內生產毛額（GDP）堪比一個小型國家，握有近乎無窮無盡的資源，程度之大足以影響一個國家的產業政策，但企業畢竟沒有軍隊，因此仍須按照他人規則行事。

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催生紅色供應鏈 創造500萬職缺

過去廿幾年來，在蘋果已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和現任執行長庫克（Tim Cook）領導下，蘋果向中國市場傾注數千億美元資金，足以構成堪比「柏林圍牆倒塌」的地緣政治事件，其結果催生出「紅色供應鏈」，不僅徹底轉變蘋果的生產程序，也助長了中國在科技領域的競爭力。

蘋果利用中國的廉價勞動力、薄弱的法治及規模經濟，不經意地推動了中國的「國家建設」。紅色供應鏈的發展過程中，蘋果先後與台灣和中國企業合作，數月內就能讓中國境內「田地變工廠」。台灣與中國企業提供蘋果一切所需，甚至不惜成本。

庫克頻拜會中國領導層 並做出讓步

蘋果不僅挹注資源在設備生產上，還派遣大量工程師、設計師、經理和其他員工，與中方共同研發新製程。據庫克本人說法，蘋果在中國創造五百萬個職缺。由於雙方人員往來過於頻繁，蘋果還說服聯合航空公司開闢從舊金山直飛中國工業中心的新航線。

此外，蘋果也發展出自己的政治手腕，例如庫克會定期拜會中國領導層並做出讓步，包括移除App Store的虛擬私人網路（VPN）軟體，以及將客戶資料儲存在中國。

一名評論者告訴麥吉，蘋果在「極權主義」環境下運作所付出的代價微乎其微。另一名評論家認為，庫克遭到北京利用，但在某些中國科技巨擘遭到關押或被迫屈從當權者之際，蘋果能夠免於中國國家主席習近平鞏固權力所造成的影響。

德州工廠出問題 需求助中國工程師

然而，隨著財務投資、建擴產業規模及知識、專業的移轉，蘋果對中國的投資滋養了未來的競爭對手，例如中國科技大廠華為的崛起，便讓蘋果措手不及。麥吉列舉極度諷刺的案例，曾被美國總統川普視為個人政績、做為蘋果生產回流美國典範的德州工廠，無法應付生產過程出現的問題，最後只得請來富士康的中國工程師協助。

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