為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金融時報記者新書揭露︰蘋果傾注資源 助長北京力量

    英國「金融時報」科技記者麥吉的新書指出，在蘋果已故共同創辦人賈伯斯和現任執行長庫克領導下，蘋果長年對中國傾注龐大資金與人力，建構出極為繁複的生產體系，卻也無可避免地賦予、助長北京的發展和力量，並使其武器化。（路透檔案照）

    英國「金融時報」科技記者麥吉的新書指出，在蘋果已故共同創辦人賈伯斯和現任執行長庫克領導下，蘋果長年對中國傾注龐大資金與人力，建構出極為繁複的生產體系，卻也無可避免地賦予、助長北京的發展和力量，並使其武器化。（路透檔案照）

    2025/05/27 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「金融時報」科技記者麥吉（Patrick McGee）本月出版新書「蘋果在中國：捕獲世界上最偉大的公司」（Apple In China: The Capture of the World’s Greatest Company，暫譯），描述蘋果危險地依賴在中國建立的利益關係與供應鏈網絡，長年對中國傾注龐大資金與人力，建構出極為繁複的生產體系，卻也無可避免地賦予、助長北京的發展和力量，並使其武器化。

    「華盛頓郵報」評論，做為全球首家市值達三兆美元（約九十兆台幣）的企業，蘋果創造的國內生產毛額（GDP）堪比一個小型國家，握有近乎無窮無盡的資源，程度之大足以影響一個國家的產業政策，但企業畢竟沒有軍隊，因此仍須按照他人規則行事。

    催生紅色供應鏈 創造500萬職缺

    過去廿幾年來，在蘋果已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和現任執行長庫克（Tim Cook）領導下，蘋果向中國市場傾注數千億美元資金，足以構成堪比「柏林圍牆倒塌」的地緣政治事件，其結果催生出「紅色供應鏈」，不僅徹底轉變蘋果的生產程序，也助長了中國在科技領域的競爭力。

    蘋果利用中國的廉價勞動力、薄弱的法治及規模經濟，不經意地推動了中國的「國家建設」。紅色供應鏈的發展過程中，蘋果先後與台灣和中國企業合作，數月內就能讓中國境內「田地變工廠」。台灣與中國企業提供蘋果一切所需，甚至不惜成本。

    庫克頻拜會中國領導層 並做出讓步

    蘋果不僅挹注資源在設備生產上，還派遣大量工程師、設計師、經理和其他員工，與中方共同研發新製程。據庫克本人說法，蘋果在中國創造五百萬個職缺。由於雙方人員往來過於頻繁，蘋果還說服聯合航空公司開闢從舊金山直飛中國工業中心的新航線。

    此外，蘋果也發展出自己的政治手腕，例如庫克會定期拜會中國領導層並做出讓步，包括移除App Store的虛擬私人網路（VPN）軟體，以及將客戶資料儲存在中國。

    一名評論者告訴麥吉，蘋果在「極權主義」環境下運作所付出的代價微乎其微。另一名評論家認為，庫克遭到北京利用，但在某些中國科技巨擘遭到關押或被迫屈從當權者之際，蘋果能夠免於中國國家主席習近平鞏固權力所造成的影響。

    德州工廠出問題 需求助中國工程師

    然而，隨著財務投資、建擴產業規模及知識、專業的移轉，蘋果對中國的投資滋養了未來的競爭對手，例如中國科技大廠華為的崛起，便讓蘋果措手不及。麥吉列舉極度諷刺的案例，曾被美國總統川普視為個人政績、做為蘋果生產回流美國典範的德州工廠，無法應付生產過程出現的問題，最後只得請來富士康的中國工程師協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播