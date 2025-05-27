美菲海上戰士合作 日韓陸戰隊今年首共演

美國和菲律賓最大規模的多國陸戰隊聯合演習「海上戰士合作」26日登場，日本陸上自衛隊水陸機動團和南韓陸戰隊今年首次共同參演，演習地點之一的呂宋島距離台灣僅約800公里。（法新社）

2025/05/27 05:30

演習地點之一呂宋島 離台灣僅800公里

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕美國和菲律賓最大規模的多國陸戰隊聯合演習「海上戰士合作」（Kamandag25）廿六日登場，日本陸上自衛隊水陸機動團和南韓陸戰隊今年首次共同參演，將模擬美菲日韓的共同戰況進行操練，提升兩棲作戰和救災能力。演習地點之一的呂宋島距離台灣僅約八百公里。

美菲「海上戰士合作」始於二○一七年，日本和南韓雖多次派員參加，但這次是首度有日韓兩棲部隊共同參與，日本出動有「日版陸戰隊」之稱的水陸機動團等約一一○名隊員參加，南韓則出動第八陸戰隊旅團參加。這也是日韓陸戰隊首次在多國軍演中碰面。

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演習從廿六日起一直進行到六月六日，在菲律賓巴拉旺島奎松地區、呂宋島波尼法西奧海軍陸戰隊基地等地進行，其中呂宋島距離台灣僅約八百公里。美軍陸戰隊表示，這次演習有日韓和英國參與，美軍將擴大規模，強調對印太地區和平與穩定的共同承諾。

日本經濟新聞報導，美菲部隊演習期間將進行海上安全、實彈和兩棲作戰訓練，日韓部隊將參加救災訓練。菲日韓也將確認在海嘯災區共同搜救遇害者，並使用美軍陸戰隊運輸機將傷患運送到醫院的程序。

美日南韓菲聯手 抗中俄北韓

日經報導指出，為了因應中國的軍事建設和海上擴張，美國加強與日菲的安全合作，而這次演習最大的特色，就是將美國在東北亞的另一個盟國南韓拉進來。隨著美中衝突加劇，美方要求盟友強化防衛能力，日韓菲三國也認為，與美國的雙邊合作仍不足以應對中國、俄羅斯和北韓之間的聯合行動，加強亞洲志同道合國家之間的關係非常重要。

基於前述考量，美國以往在東亞地區與盟國聯手舉行雙邊軍演，已逐漸轉型為多國模式。日經舉例，以往美日「利劍」（Keen Sword）、美韓「自由護盾」（Freedom Shield）、美菲「海上戰士合作」（Kamandag）等雙邊軍演，已轉型為美日韓「自由刀刃」（Freedom Edge）、美日菲在南海的海上聯合訓練，美菲「海上戰士合作」擴大為美菲加日韓的聯合演習，未來美日澳菲的聯合演習也計畫擴充。

另外一個值得注意的焦點，是美菲兩國甫於本月初結束年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，當時美軍首次將遭到中國多次抗議的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），部署在距離台灣不到兩百公里的菲律賓巴丹島，在演習結束後也未撤離，預料將在「海上戰士合作」演習再次登場。NMESIS是美軍陸戰隊的陸基反艦飛彈系統，可從陸地打擊海上敵對目標，射程約一八五公里，部署在菲律賓岸邊將可有效阻絕敵對船艦穿越巴士海峽等重要海上通道。

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