中國財色誘惑 聯準會高層淪共諜

羅傑斯（取自美國經濟和政策研究中心CEPR官網）

2025/05/26 05:30

Fed高階顧問羅傑斯 上交友網娶中國嫩妻 對中國表欽佩

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」廿四日揭露今年稍早遭美國司法部起訴的前聯邦準備理事會（Fed）高階顧問羅傑斯（John Rogers，見圖，取自美國經濟和政策研究中心CEPR官網）遭中國利用刺探情報的過程，指中國情報人員偽裝成學生接觸羅傑斯，以承擔所有費用為誘因，邀請羅傑斯前往中國進行教學和演講活動，再藉機促使羅傑斯分享聯準會內部報告，羅傑斯也在此期間結識年輕許多的中國女子並結婚生子，甚至開始對中國表達出欽佩之情。

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據報導，六十三歲的羅傑斯擁有維吉尼亞大學經濟學博士學位，在一九九四年加入聯準會，又在二○一○到二一年受聘擔任國際金融部門高階顧問，專門研究匯率和利率政策，正是在這段期間涉嫌為中國刺探情報。一三年五月，羅傑斯以聯準會經濟學家身分訪問上海參加商業論壇，當時他首次收到一名自稱研究生中國男子的電子郵件，聲稱願意支付費用探詢有關聯準會的疑問。雖然羅傑斯拒絕，但雙方保持聯繫。

中國男自稱研究生 買單機票住宿費用

一七年，羅傑斯接受該名中國男子邀請，前往位於濟南的山東財經大學訪問，並由該名男子負擔機票和住宿等費用。與此同時，羅傑斯透過專門媒合異國戀情的中國交友網站「愛無界」，結識一名卅一歲上海化妝師「劉羽」（譯音），並親自前往上海與她會面，隨後才前往山東財大發表學術演講。一八年三月，羅傑斯與劉羽在香港結婚，劉女同年稍晚在上海生下兩人的女兒，交友網站還特地發文詳述為兩人牽線的過程。

美司法部起訴書指控 洩密給中國情報人員

婚後兩個月，自稱研究生的男子再與羅傑斯聯繫，以協助論文為由詢問有關聯準會政策的問題。羅傑斯詢問聯準會同事可以在中國分享的資訊，包括聯準會對人民幣的看法，而同事發去兩份文檔，羅傑斯將其中一份給了中國男子。美國司法部在起訴書中指控，羅傑斯曾以前往中國授課為幌子，在飯店內與該男子和另一名據信也是情報人員的人士會面，並分享聯準會內部資訊，包括為制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議準備的資訊。

起訴書指出，羅傑斯在聯準會的頭銜乍聽之下很重要，使他成為中國間諜活動的目標，且他本人對中國的「感情」也與日俱增。一九年，羅傑斯已帶著妻女赴美生活，但他的妻子在中國還有一個女兒，大部分時間還是待在中國。

相關人士稱羅傑斯 無法接觸機密資料

熟悉羅傑斯工作的人士表示，聯準會的「高階顧問」的確可以協助準備高度機密的貨幣政策會議，但也有人只是因為在聯準會服務已久或具有專門研究背景而掛名，羅傑斯便屬於後者，無法參加FOMC會議，也無法接觸機密資料。羅傑斯的律師也主張，羅傑斯不懂中文，在中國僅是受雇教學，不會與人共謀，且他二○年五月就失去對聯準會大多數文件的讀取權，不足以證明其不當行為的嚴重性。

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