下令鬆綁核能 川普：25年內核電擴大4倍

美國總統川普在白宮展示他簽署的加速興建核電廠的行政命令。（彭博）

2025/05/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿三日簽署四道行政命令，加速美國核能發展，目標是在廿五年內將美國核能發電量擴大四倍，以滿足極為耗能的數據中心、人工智慧（AI）等產業需求，但專家打臉川普，直言美國「極不可能」實現這個目標。

專家打臉「極不可能實現」

在一眾核能產業高層簇擁下，川普在白宮橢圓形辦公室表示，核能為「熱門產業」，這次簽署的行政命令將讓美國成為該行業的真正強權，並補充說核能無論在安全性或成本方面都取得長足的進步，「是時候使用核能了，我們將大力發展核能」。川普的行政命令包含加速核反應爐在國防和AI領域的核准程序、改革「核子管理委員會」（NRC）並授權能源部批准先進反應爐設計和計畫、調整審查流程並力拚在明年七月四日前讓三座實驗性反應爐投入運作，以及強化對核能產業基礎的投資等。

請繼續往下閱讀...

川普表示，擴大核能發展的重點將放在建造小型反應爐，以滿足科技與AI公司所需的龐大能源需求，同時提高國內鈾礦的開採與濃縮，以降低進口依賴。內政部長、同時也是新成立的能源主導委員會主席柏根（Doug Burgum）表示，川普的舉措將推翻過去五十年對核能產業過度管制的狀況，「我們必須擁有足夠的電力，才能在與中國的AI軍備競賽中勝出」。他不諱言，美國未來五年在電力方面採取的行動，將決定AI產業未來五十年的發展。

然而，美國不太可能在廿五年內，也就是在二○五○年時將核能發電量從目前的近一千億瓦提升至四千億瓦（400 gigawatts），因為美國缺乏投入商業營運的下一代反應爐，近五十年來僅從零開始建造兩座新的大型反應爐，且這兩座位於喬治亞州一座核電廠的反應爐完工已晚了好幾年，並超出預算至少一七○億美元（約五一四六億台幣）。

批評人士指出，白宮的舉動可能會危及安全，同時違反「原子能法」等法律。「憂思科學家聯盟」核電安全部門主任黎曼表示，損害核管會的獨立性或鼓勵徹底規避該機構，可能會削弱該機構、降低其監管效力，「簡言之，如果不把安全放在首位，美國核工業就會失敗」。前總統歐巴馬任內的核管會主席賈茨科指責川普的命令是「國家核安全系統的斷頭台」，將使國家更不安全、核工業更不可靠、氣候危機更加嚴重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法