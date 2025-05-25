川普宣布美鋼與日鐵達成合作夥伴關係 日本：爭取6月G7前談妥關稅

美國總統川普宣布美鋼與日鐵成立合作夥伴關係後，日媒指這等於川普同意日鐵收購美鋼。圖為去年九月美鋼員工在匹茲堡公司總部前集會，表態支持日鐵收購。（法新社檔案照）

2025/05/25 05:30

川普為併購案開綠燈 日鐵、美鋼大讚英明

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿三日在社群平台上發文表示，「美國鋼鐵公司」與「日本製鐵公司」達成合作夥伴關係，但未提供更多細節。雖然川普並未明確支持日鐵先前提出的一四一億美元收購美鋼提議，但包括「日本經濟新聞」與「共同社」等日本媒體，都引述未具名美國消息人士報導，川普已同意批准收購案。與此同時，美日在華府結束第三輪關稅談判，日方表示正積極爭取在六月中旬前解決關稅問題。

在美日第三輪談判前，川普與日本首相石破茂先進行電話會談。數小時後，川普即在社群平台「真實社群」發文表示，將支持日本製鐵與美國鋼鐵建立合作夥伴關係。川普 ，這項夥伴關係將帶來至少七萬個工作機會，為美國創造一四○億美元經濟效應，其中大部份投資將在未來十四個月內完成。川普說，「美國鋼鐵公司將留在美國，總部將設在偉大的匹茲堡市」，「我的關稅政策將確保鋼鐵再次、並永遠成為美國製造」。

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日鐵與美鋼都發表聲明讚揚川普。日鐵在聲明表示，「對川普的英明決斷由衷表示敬意。（該收購）將成為對美國鋼鐵行業，乃至整個美國製造業而言的劃時代的轉機」。美鋼也讚揚川普是有魄力的領袖和企業家，強調「美鋼將保持美國身份，並透過與日鐵的合作，在未來四年內經由大規模投資、新技術和數千個就業機會實現更大、更強的成長」。

美鋼當天在紐約股市的股價收盤上漲二十一％，收在五十二．○一美元。美鋼是在二○二三年十二月同意以每股五十五美元的全現金交易，出售給日鐵。

另一方面，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿三日在華府結束第三輪關稅談判後表示，這次談判更加坦率且深入，將加快緊密磋商，爭取在六月中旬舉行的七大工業國集團（G7）高峰會前，解決關稅問題。

日擬接受下調關稅稅率 不再堅持全面取消

共同社指出，赤澤亮正在談判中，分別與美國貿易代表格里爾和商務部長盧特尼克會談。除了日本企業在對美投資及就業方面的貢獻之外，赤澤似乎還說明將增加進口美國農產品，以及在造船和稀有金屬等領域提供技術合作。據了解，日方原先堅持要求全面取消關稅，但現在也接受下調稅率作為選項。

赤澤亮正在記者會上表示，他有意最快本月底再次訪美，參與第四輪談判，「我們會盡最大努力」。

「彭博」分析指出，利用日本投資對美國經濟的重要性，可能是東京贏得華府在關稅問題上讓步的策略之一。美國商務部數據顯示，截至二○二三年的五年內，日本是美國外國直接投資最多的國家。

赤澤亮正則拒絕評論日鐵與美鋼交易案對關稅談判的影響，也不願在美國正式宣布前評論這筆交易是否屬於收購。

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