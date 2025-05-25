武漢疫情爆發前5至7年 中國雲南就有新冠病毒

由愛丁堡大學等廿間全球學術機構研究指出，新冠病毒在二○一九年底於武漢爆發前五至七年，已出現在寮國北部及中國西南部的雲南省。（法新社）

2025/05/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕自二○一九年底新冠疫情在中國武漢爆發，而後擴及全球，病毒起源難有定論，美國政府則直接將「武漢實驗室外洩」定調為疫情源頭。如今據國際研究指出，存在有力證據證明新冠病毒（Covid-19）並非源自武漢。

國際研究 認為新冠病毒並非源自武漢

「南華早報」廿三日報導，這份七日刊登在同行評審科學期刊「細胞」（Cell），由蘇格蘭愛丁堡大學領銜，廿間來自美國、歐洲及中國在內的亞洲機構參與的跨國研究，分析一六七個蝙蝠冠狀病毒基因組，追蹤新冠病毒起源至寮國北部及中國西南部雲南省的蝙蝠群體。

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研究負責人佩卡爾指出，研究員檢驗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關冠狀病毒的基因組發現，引發SARS疫情的SARS病毒最初是在二○○二年中國南部廣東省爆發前一至兩年於中國西部散播。新冠病毒則是早在二○一九年底武漢爆發前五至七年，出現在中國西南部的雲南省和寮國北部。

對新冠病毒的基因歷史研究顯示，其先驅是在距離武漢將近三千公里外的地點演化，遠超出蝙蝠的自然飛行距離，代表武漢並非源頭，而是由人類作為管道傳播。

研究資深作者、亞利桑那大學進化生物學家沃洛比表示，從中國南部的果子狸和貉身上，發現與最初Sars冠狀病毒關係最為密切的病毒，而這兩種動物與蝙蝠群體相隔數百英哩之遠。這項發現進一步支持了病毒向都市中心傳播是由於野生動物交易系統，而非野生動物遷移的假說。

美國總統川普第一任期尾聲面臨新冠疫情嚴重威脅，他屢次將罪魁禍首歸咎中國，甚至稱新冠病毒為「中國病毒」。四月上線的白宮新網頁上，提出「病毒具有的生物特性不存在於自然界」等論點及國會報告等資料，將新冠源頭定調為「實驗室外洩」。

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