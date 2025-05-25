俄趁換俘空襲基輔 澤倫斯基：制裁才能逼俄停火

一架俄羅斯無人機廿四日爆炸後照亮烏克蘭首都基輔的夜空。俄國在廿三日到廿四日之間的夜間對基輔發動結合飛彈與無人機的夜襲。（路透）

2025/05/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此俄羅斯與烏克蘭持續進行自開戰以來的最大規模千人換俘之際，俄國對烏國首都基輔發動結合無人機與彈道飛彈的大規模徹夜攻擊，造成數棟公寓建築毀損與至少十五人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基廿四日稱莫斯科當局意圖阻撓終戰和談，要求西方國家應加碼制裁俄羅斯以迫之同意停火。

烏克蘭空軍指出，俄國以基輔為主要目標，徹夜發射十四枚彈道飛彈與二五○架攻擊無人機，烏軍擊落其中六枚飛彈與二四五架無人機。人在基輔的外媒記者一晚上都聽到爆炸聲，基輔市府官員通報該市有多處失火以及有殘骸從天而降；基輔的攻擊造成十五人受傷，至於俄國對哈爾科夫與頓內茨克地區的攻擊則造成五人死亡。澤倫斯基廿四日在社群平台上發文表示，烏國每次遭遇此等攻擊，世界就會更深信，戰爭拖宕要怪莫斯科，「只有額外制裁俄羅斯經濟的關鍵部門，才能迫使莫斯科同意停火。」

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在此同時，俄軍反控烏國自廿日以來已對俄羅斯發射七八八架無人機與飛彈，俄方在過去一週已擊落數十架針對莫斯科的烏克蘭無人機。

就在基輔遭夜襲前數小時，俄烏剛完成的根據上週在土耳其伊斯坦堡達成協議的換俘的第一階段，夜襲後的廿四日白天將進行第二階段。根據俄羅斯國防部，俄烏廿四日透過白俄羅斯互換三○七人，廿三日的第一階段已互換三九○人；雙方總共將互換各一千人。

在第一階段換俘中，外媒記者在烏北城市切爾尼戈夫的醫院看到返國的烏兵，儘管消瘦憔悴，但卻面帶笑容，並向在外等候群眾揮手致意；不少烏兵身裹黃藍相間的國旗，有人被關了三年才獲釋，開心到無法以言語形容；至於俄羅斯則迎回二七○名士兵與一二○名平民，其中部分來自被烏軍佔領與控制數月的庫斯克的俄兵。

俄國曾暗示會在刻正進行的換俘結束後，將一份勾勒長期和平的協議草文送交烏克蘭，但未透露條款的具體內容。

烏俄廿三日舉行開戰以來最大規模換俘，烏兵家屬在烏國北部切爾尼戈夫迎接親人返家。也有等不到親人的家屬，高舉失蹤者的照片，詢問獲釋烏兵是否知道他們的下落。（歐新社）

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